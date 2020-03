Giungono a Giornale ibleo delle segnalazioni, più o meno informali, che riferiscono di alcuni tentativi che un gruppo di operatori commerciali, ai margini del sistema parasanitario, sta provando a porre in essere, per tirare in inganno potenziali e futuri clienti. Si offrono per fare visite a domicilio, vestiti di tute spaziali, con la scusa di propinare finti pacchetti di fisioterapia (sempre a domicilio) false visite, controlli, amuchina gratis, ma non sono medici, e propongono invece servizi a pagamento e la vendita di presidi sanitare che invece servono ad altro.

Non esiste giudizio umano per chi vuole speculare sulle tragedie, sulle sventure e sul disagio della gente che nasce da una pandemia.

E’ sufficiente che qualcuno abbia un profitto da questa storia per far scattare il giudizio riprovevole da parte dell’intera collettività. Avvisate i nostri anziani di stare con gli occhi bene aperti.