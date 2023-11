Il primo incontro – della mattinata del 14 novembre – finalizzato a Informare, Educare per Prevenire è avvenuto nella sede del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Ragusa.

Nell’auditorium gli studenti, insieme ai loro insegnanti – tra cui anche la dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Piccitto – che ha dato l’avvio alla sessione informativa – presenti la professoressa Patrizia Gabriella, referente Educazione alla Salute e la professoressa Tina Raniolo del Dipartimento delle Scienze motorie e sportivo.



Gianna Miceli, presidente dell’AIAD, ha espresso ringraziamenti alla dirigente e al personale docente per la disponibilità e sensibilità dimostrata proprio perché questi eventi provano che quando la comunità si unisce, può fare la differenza nella promozione della salute, sottolineando che l’Associazione continuerà a sostenere iniziative future volte a migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni.

Le relazioni degli intervenuti hanno, ognuno nel proprio ambito, arricchito di informazioni la mattinata dedicata alla patologia del diabete.

Raffaele Schembari, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” oltre a fornire interessanti dati sulla patologia ha sottolineato che con le nuove tecnologie sempre più avanzate la qualità della vita delle persone con diabete ha subito un significativo miglioramento.

A seguire l’intervento del medico dell’Associazione Medici dello Sport, Rosario Morana, che ha posto l’attenzione sull’importanza dell’esercizio fisico che non riguarda solo le persone con la patologia.

L’aspetto emotivo e quindi le sue ricadute nella vita delle persone con diabete è stato l’argomento trattato dalla psicologa e psicoterapeuta, Giulia Pignatelli.

Ha chiuso la sessione informativa il nutrizionista e medico igienista Vito Perremuto che con il suo approccio empatico è riuscito a fornire importanti concetti sull’importanza dell’alimentazione, sottolineando che la dieta mediterranea è di certo un modello da assumere nei corretti stili di vita.

La risposta positiva e l’entusiasmo dimostrato dagli studenti durante lo screening per la misurazione della glicemia, con circa 90 test effettuati dall’infermiera messa a disposizione dalla Medicare, indicano chiaramente il successo dell’iniziativa nel fornire informazioni cruciali sulla prevenzione del diabete e nella promozione di stili di vita sani.



La seconda iniziativa in programma l’incontro dell’AIAD con il Consiglio Comunale grazie alla collaborazione del Presidente del Consiglio e dell’Assessorato alla Sanità e Politiche della Salute e della Protezione Civile del Comune di Ragusa.

All’imbrunire la facciata del Comune di Ragusa si è illuminata, come richiesto dall’AIAD, di blu il colore che caratterizza la Giornata Mondiale del Diabete.

Per tutta la settimana presso la MEDICAL SUPPORTI, in via Fucà n. 2 , sarà possibile effettuare GRATUITAMENTE un esame baropodometrico computerizzato per la prevenzione del PIEDE DIABETICO. Per prenotazioni si può contattare il numero 0932654088.

L’ultimo appuntamento domenica 19 novembre al Centro Commerciale “Le Masserie” per lo screening della glicemia con la collaborazione del Lions Club Ragusa Hust.