L’ anticipo del campionato di serie B di basket ha visto all’inizio della della partita e della fase di presentazione della squadra, una manifestazione da parte di tutti i giocatori di entrambe le formazioni scendere in campo e posare davanti a loro una scarpa rossa. Si tratta del simbolo della campagna nazionale di contro la violenza sulle donne. A Ragusa, l’associazione “Adesso basta” ha organizzato diverse manifestazioni contro la violenza sulle donne durante questi giorni e in occasione della giornata internazionale che si è celebrata poco tempo fa. “Adesso basta” ha ringraziato in particolar modo la Virtus Ragusa per la solidarietà dimostrata e per essersi resi subito disponibili per onorare con questo gesto la campagna che si è chiusa proprio ieri. Al termine della presentazione l’inno nazionale ha chiuso questo importante momento e le squadre hanno ripreso ad allenarsi per qualche altro minuto prima di dare inizio alla partita.