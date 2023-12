Si terrà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 10.00 nella sede della Chiesa Avventista in via Australia sn, la Cerimonia di Chiusura del “8° “Corso di Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo”. Il suddetto corso, giunto alla sua ottava edizione, è stato organizzato dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la Sycurvita Srls, un’azienda specializzata nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

La giornata sarà aperta dai saluti e dai ringraziamenti alle Autorità invitate. Saranno presenti i partecipanti al corso ai quali verrà consegnato l’attestato di partecipazione, documento utile e obbligatorio per l’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità al D.lgs. 81 del 2008 e al SMI riguardante la sicurezza.

Il corso, iniziato il 16 novembre 2023, ha previsto un programma di trenta ore con lezioni frontali di italiano e altre attività connesse al percorso. Alcune sessioni sono state dedicate allo studio dell’HACCP (ex tesserino sanitario), un sistema che permette di applicare l’autocontrollo nelle attività alimentari in maniera organizzata, garantendo un elevato livello di sicurezza. In alternativa, i partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere il corso di “Addetto alla Conduzione di Carrelli Industriali con conduttore a bordo Mulettista”. Inoltre, si è svolta un’attività volta a far conoscere il territorio e la città.

Il direttore del corso, Giorgio Bella, ha sottolineato: “Anche l’ottava edizione del corso è stata svolta gratuitamente grazie al finanziamento totale di ADRA Italia. Il coordinamento ha registrato un significativo successo di partecipazione, motivo di grande soddisfazione.”

Prezioso il supporto di: Carmela Cascone, responsabile Adra; Stefania Sudano, responsabile delle attività di docenza; Gabriella Montemagno, attività di segreteria e Daniele Passaretta, pastore della Chiesa Avventista.