Il prof. Rosario Marangio è il nuovo preparatore atletico dell’Asd Ragusa calcio che milita nel campionato di Serie D.

Professionista di assoluta esperienza per la categoria, preparatore atletico Figc dal 2001 che, di fatto, però, calca i rettangoli verdi del campionato Interregionale già dagli anni 90’.

Non a caso può vantare nel suo curriculum molteplici esperienze in oltre 30 anni di carriera fra i campionati di Serie C2, Serie D, Eccellenza e Promozione. In passato, per una stagione, è stato anche in forza al Ragusa. “Sono molto contento di essere ritornato qui e in questa situazione – afferma il prof. Marangio – perché c’è un gruppo molto entusiasta, uno staff motivato e una società seria. Una squadra, il Ragusa, che conosco e che ho avuto modo di studiare ancora di più in questi ultimi giorni e che è formata da calciatori di un certo spessore umano. Metto a disposizione il mio bagaglio professionale, sulla scorta delle indicazioni che arriveranno da mister Giovanni Ignoffo, per cercare di migliorare ancora di più. Abbiamo un obiettivo ben chiaro da seguire e spero di fornire il mio contributo perché si possa tagliare tale traguardo. Ho percepito grandi motivazioni e questo è essenziale affinché si possa fare sempre di più e meglio”.