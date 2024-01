90 il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa secondo i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa del giorno 4 gennaio, dati positivi periodo dal 27 dicembre al 2 gennaio, aggiornati alle ore 24 dello stesso 2 gennaio

Dei 90 positivi, 29 ricoverati residenti, gli altri 61 in isolamento domiciliare

Al computo dei 29 ricoverati “residenti”, si aggiungono tre “non residenti” (uno in Cardiologia vascolare a Vittoria, uno in Malattie infettive a Modica e uno in Nefrologia a Modica)

I guariti sono 135.012

Decessi 2 – totale 719

29 ricoverati residenti della provincia

8 all’ospedale Giovanni Paolo II, in malattie infettive

13 al ‘Maggiore’ di Modica, 8 in malattie infettive, di cui 1 non residente in provincia, 1 in cardiologia,, 1 in medicina, 2 in nefrologia, di cui 1 non residente 1 in neurologia, 1 in terapia intensiva

2 al Regina Margherita di Comiso, in riabilitazione

9 al ‘Guzzardi’ di Vittoria,3 in medicina, 2 in neurologia, 2 in chirurgia vascolare di cui 1 non residente

0 al ‘Busacca’ di Scicli

In isolamento nei vari comuni 90 positivi:

Acate 0

Chiaramonte Gulfi 5

Comiso 2

Giarratana 0

Ispica 2

Modica 12

Monterosso Almo 0

Pozzallo 5

Ragusa 43

Santa Croce Camerina 2

Scicli 5

Vittoria 14

Totale tamponi: molecolari 324.369 – sierologici 38.497 – rapidi 1.081.624 – totale 1.444.490