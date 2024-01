RAGUSA – Saranno Salvatore Vella al flauto e Rosario Randazzo al pianoforte i prossimi ospiti della 29esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima”, sul palco dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa (via Giacomo Matteotti n. 61) per il giorno della Befana, sabato 6 gennaio 2024 alle ore 20.30 (ingresso al pubblico alle ore 20.00).

Con il concerto dal titolo “Il Melodramma… senza scene…” il duo eseguirà fantasie e variazioni su capolavori operistici e regalerà una serata ricca di colori musicali, vivace ed emozionante. Il flauto di Salvatore Vella ed il pianoforte di Rosario Randazzo dialogheranno insieme e con raffinato maestria proporranno come parafrasi e con variazioni virtuosistiche i temi delle Opere Liriche più celebri.

“Le grandi emozioni in musica continuano ad essere il vero cuore di Melodica – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna -. Le note, le vibrazioni, i suoni, creano melodie che uniscono; armonie che attraversano e regalano suggestioni uniche, specialmente durante il periodo delle festività. Siamo infatti onorati di proporvi questo magico concerto proprio per il giorno della Befana”.

Salvatore Vella si è diplomato col massimo dei voti sotto la guida del M° Gerardo Petruzziello al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Si è perfezionato con Maestri come W. Schulz, A. Persichilli, E. Pahud e con A. Marion. Ha fatto parte come 1° flauto dell’Orchestra des Jeunes de la Mediterranée.

Ha partecipato con eccellenti risultati a diversi concorsi nazionali e internazionali e effettuato numerose incisioni per la RCA e registrazioni RAI. In qualità di Primo Flauto collabora con prestigiose Orchestre. Svolge un’intensa attività cameristica con il Quintetto di fiati Belliniano e con l’Ensemble Belliniano con i quali ha effettuato concerti in tutta Italia e tournée all’estero. Si dedica anche all’attività didattica ed è spesso invitato a tenere masterclass e corsi di perfezionamento, a far parte di giurie di concorsi nazionali ed internazionali e a festival flautistici. Dal 1989 è Primo Flauto solista dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania.

Rosario Randazzo, pianista, direttore di coro, si è diplomato in Pianoforte presso il conservatorio di Palermo, dove ha conseguito il compimento inferiore di composizione. Intensa la sua attività concertistica come pianista solista e in varie formazioni da camera. Ha collaborato con grandi nomi della lirica. Ha suonato, come solista ed in svariate formazioni da camera, per conto di prestigiose associazioni musicali, in Italia, Francia, Belgio, Messico etc.

Ha seguito vari corsi di formazione per direttori di coro organizzati dall’A.R.S. cori (associaz. regionale siciliana cori). Dal 2002 dirige il coro “Don Milani” di Caltanissetta e, dal 2006, si occupa anche della formazione e dell’educazione vocale di voci bianche. È titolare della cattedra di Lettura e pratica pianistica presso il Conservatorio di Palermo.

La rassegna musicale Melodica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica.