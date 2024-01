L’evento merita il gioco di parole del sindaco come titolo: la seconda edizione del Diploma Day ha celebrato i ragazzi della città che hanno completato il proprio percorso di studi col massimo dei voti e ora si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, dell’università o magari di entrambi.

Emozionante vedere la sala gremita di tanti giovanissimi che hanno raggiunto e oltrepassato una tappa importante e fondamentale della loro vita, sono numerosi quelli che hanno ottenuto gli ambiti 100/centesimi che si avviano verso percorsi che, si spera, tengano in conto la meritocrazia.

Un motivo, la loro presenza, per rinsaldare l’impegno degli amministratori affinché possa crescere l’offerta universitaria nella nostra città e, per quelli che vanno a studiare o a lavorare fuori, possano crearsi le condizioni per poter accogliere degnamente quelli che intendono rientrare ‘a casa’.

Significativo il commento del Presidente del Consiglio, Fabrizio Ilardo, che ha affiancato il sindaco nella cerimonia di consegna degli attestati, assieme all’assessore alla Pubblica Istruzione, Caia Pasta e all’assessore alle politiche giovanili, Simone Digrandi

“Abbiamo celebrato questa mattina i giovani che si sono diplomati alle Superiori conseguendo il traguardo più ambito, la conquista del massimo dei voti. Per loro un grande stimolo che consente di andare avanti verso obiettivi ancora più importanti, per noi un riconoscimento opportuno da attribuire a chi si impegnerà in futuro a fare diventare sempre più grande la nostra città. La seconda edizione del Diploma Day è stata vissuta all’insegna di uno spirito costruttivo che ci lascia davvero ben sperare per gli anni a venire. Complimenti a tutti, anche ai genitori che si impegnano a fare studiare i figli a fronte di numerosi sacrifici di ogni tipo”.

Pubblichiamo appresso l’elenco dei neodiplomati meritevoli e foto del Diploma Day:

Istituto “Vico-Umberto I- R.Gagliardi”

Antoci Alessandra

Antoci Roberta

Arcieri Maria Cristina

Battaglia Silvia

Bellina Terra Beatrice Rosaria

Bellio Martina

Bocchieri Paola

Brullo Chiara

Diquattro Cristina

Giummarra Carla

Guastella Alice

Messina Annalisa Maria

Migliorisi Giulia

Ottaviano Cristina

Rizza Giulia

Rusznica Carolina Scrofani

Tidona Giovanni

Tumino Alice

Arestia Damiana, Con Lode

Biondi Eva, Con Lode

Distefano Alessandro, Con Lode

Distefano Giulia Salvina, Con Lode

Garozzo Adele, Con Lode

Nifosi’ Giovanni, Con Lode

Tumino Aurora, Con Lode

Vallone Flavia, Con Lode

Istituto “G. Ferraris”

Cappello Giuseppe

Cilia Luca

Franco Lucrezia

Giunta Christian

Greco Lorenzo Giuseppe

Lissandrello Flavio

Lissandrello Giovanni

Mazza Mattia

Sgarioto Andrea

Cafiso Vincenzo, Con Lode

Distefano Giovanni, Con Lode

Istituto “F. Besta”

Cannizzo Diego

Cioffi Matteo

Garofalo Mattia

Sorrentino Raffaele

Iacono Giulia, Con Lode

Orlando Sofia, Con Lode

Tumino Luana, Con Lode

Tumino Patrizia, Con Lode

Liceo Scientifico “E. Fermi”

Adamo Adele

Amica Andrea

Annino Dario

Blando Serena

Campo Salvatore Antonio

Cela Esmeralda

Cilia Veronica

Criscione Marta

Distefano Francesca

Giummarra Arianna

Giummarra Flavia

Iurato Federica

Mazza Manuela

Milazzo Simona

Pagini Marco

Piccitto Gabriele

Russo Marco

Sammatrice Manuel

Sgarlata Stefano

Barone Vittoria, Con Lode

Campo Sofia Con Lode

Di Gregorio Sara, Con Lode

Di Gregorio Giorgia, Con Lode

Djebali Amjad, Con Lode

Dimartino Emma, Con Lode

Distefano Alice, Con Lode

Distefano Daniele, Con Lode

Fumarola Luna, Con Lode

Ingallinesi Cristina, Con Lode

Iurato Andrea, Con Lode

Labruna Eugenio, Con Lode

Milazzo Marta, Con Lode

Pluchino Fabio, Con Lode

Runza Salvatore, Con Lode

Salvo Gabriele, Con Lode

Tirella Rosario, Con Lode

Trapani Antonio, Con Lode

Tumino Fabiano, Con Lode

Vanellone Fabio, Con Lode