Una cena, cinque amici, quattro risate scandite da ricordi, confessioni, equivoci che conducono la serata verso il confronto, trasformando l’apparente atmosfera di complicità in un furibondo scontro verbale dall’irresistibile ritmo comico.

Con la regia di Francesco Maria Attardi e un cast scoppiettante e affiatato, torna al teatro Perracchio di Ragusa la ‘Stagione del sorriso’ con il secondo appuntamento, dal titolo “Famiglia quasi perfetta”, in programma domenica 7 gennaio alle 18.

Una commedia in cui i protagonisti – interpretati da Francesca Ferro, Eduardo Saitta, Francesca Agate, Adriano Aiello e Plinio Milazzo – si concederanno senza filtri, mettendo in dubbio vedute politiche, condizioni sociali, credenze popolari e soprattutto rapporti familiari.

L’evento è promosso da Teatro in primo piano. Botteghino in via Carducci 265, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.

Ma chi sono e cosa fanno i componenti di questa famiglia? Eduardo Saitta è Sergio, sindaco di San Giovanni La Punta: parsimonioso, comunque colto e animato da un pensiero politico che si identifica “a sinistra”; Francesca Ferro, Giovanna sua moglie: dopo aver studiato, essendo il marito impegnato professionalmente e politicamente, decide di dedicarsi alla famiglia, alla casa e ai due figli, Ulda (Arianna) e Zebedeo (Eduardo). Plinio Milazzo è Lorenzo, architetto di successo, fortunato con il lavoro, gira a Catania in Hammer e sostiene una appartenenza politica opposta rispetto a quella del cognato; è sposato con Katrine Spampinato interpretata da Francesca Agate e presto diverranno genitori. Infine, l’amico Carlo – Adriano Aiello -, forse single e con aspirazioni da attore. Un cocktail esplosivo per una rappresentazione caratterizzata da risate e riflessioni.