Torna “Sulla via della cometa”, seconda edizione del corteo di arrivo dei Magi a cavallo promosso dalla parrocchia Sacro Cuore di Ragusa con il supporto del Comune.

Sabato 6 gennaio, giornata dell’Epifania, raduno in piazza Libertà alle 10.30 del mattino.

Il corteo, che sarà animato anche dai Tamburi imperiali di Comiso, sfilerà lungo viale del Fante, via Carducci, via Archimede e viale dei Platani sino a raggiungere la Parrocchia.

Qui, oltre a regali per bambini, ci sarà la possibilità di degustare salumi, formaggi, ricotta, biscotti e vino. Inoltre, è prevista l’esibizione del coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella.

E alla sera, dalle 18.30 alle 21.30, presepe vivente dalle atmosfere medievali in via Cilea con ingresso libero.