Dal 4 al 7 gennaio, la Maison GoDoT si animerà con un nuovo spettacolo dedicato al teatro per ragazzi, portando in scena “La Vera Storia di Cenerentola”.

L’opera, una favola femminista in chiave comica, è frutto della creatività di Federica Bisegna, che ha già conquistato il pubblico con la sua riscrittura di “Cappuccetto Rosso” nella stagione precedente.

La trama, reinterpretata con genialità e sagacia, sarà messa in scena dalla Compagnia G.o.D.o.T., con la regia di Vittorio Bonaccorso. Dopo aver affrontato tematiche ambientali con Cappuccetto Rosso, questa volta il focus si sposterà sulla figura femminile, trattando argomenti di fondamentale importanza come i diritti, l’emancipazione e il rispetto.

Il regista Bonaccorso sottolinea il filo conduttore della distanza dalla realtà, seguendo l’ispirazione di Italo Calvino e aprendo la strada a un racconto in grado di catturare l’attenzione dei giovani spettatori.

Attraverso la reinvenzione di Cenerentola, il pubblico verrà coinvolto in una narrazione che, pur mantenendo la leggerezza della fiaba, affronterà in modo intelligente e divertente questioni attuali.

Nelle note di regia, Bonaccorso cita Rodari e la sua metodologia: mettere in discussione la verità dei personaggi e delle loro storie. “La Vera Storia di Cenerentola” si inserisce in questo approccio, permettendo ai bambini di comprendere e riflettere su temi complessi come l’indipendenza femminile, le ingiustizie di genere e la parità tra i sessi.

In un’epoca dominata dal virtuale, il teatro per ragazzi si conferma come un punto di incontro umano e unico strumento per trasmettere valori importanti. C’è anche una sorpresa, voluta dal regista Bonaccorso, ovvero ad interpretare il ruolo di Cenerentola da piccola, sarà una delle allieve di giovanissima età, Amelia Gurrieri, una chicca per gli spettatori.

Sul palco protagonisti saranno Alessio Barone (che cura anche le musiche originali), Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino.

Gli spettacoli si terranno giovedì 4 e venerdì 5 alle ore 19,30 e sabato 6 e domenica 7 alle ore 18.

La Maison GoDoT continua a offrire spettacoli capaci di intrattenere e al contempo educare. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it.

Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30.

Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente.