Il Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore con la condivisione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, ha disposto, con specifiche ordinanze, l’attuazione di misure di vigilanza e controllo per garantire ai cittadini nelle festività natalizie una rafforzata presenza delle forze di polizia sul territorio.

A tal riguardo, anche in occasione della festività dell’Epifania sono stati predisposti mirati servizi in modalità interforze con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle località con maggiore afflusso turistico e di persone, nonché in quelle aree del territorio che per consuetudine sono meta di aggregazione.

Altresì, massima attenzione è stata riservata infatti ai locali interessati dalla movida, per alcuni dei quali sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ragusa per la verifica delle singole posizioni.

Altresì, sono state identificate oltre 300 persone e sono stati controllati oltre 200 veicoli per la verifica del rispetto delle prescrizioni, delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e delle normative di settore.

Presidi di controllo e sicurezza sono stati indirizzati anche lungo le strade della provincia con maggiore traffico veicolare mediante l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale che anche nelle ore notturne hanno operato per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti di guida pericolosi, avvalendosi di apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico.

In esito ai suddetti controlli sono state elevate numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza e la decurtazione di dieci punti.