RAGUSA – Gennaio ha portato sul palco della Maison GoDoT tutta la magia delle fiabe con il debutto della nuova ed originale opera della Compagnia G.o.D.o.T., “La Vera Storia di Cenerentola”, favola femminista in chiave comica scritta da Federica Bisegna e diretta da Vittorio Bonaccorso, con protagonisti Alessio Barone (che ha curato anche le musiche originali), Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino e la piccola Amelia Gurrieri, un’adorabile Cenerentola da piccola, che tra allegria e risate ha divertito moltissimo il pubblico che, nonostante le avversità meteorologiche e i picchi influenzali, ha riempito la Maison GoDoT nei quattro giorni di repliche, e che ora girerà le scuole.

Con originalità e intelligenza si è portata in scena una storia dai forti contenuti di attualità sociale, tematiche importanti che attraverso le trame del teatro per ragazzi trovano una modalità espressiva fresca e spontanea. Emancipazione femminile, diritti delle donne, pari opportunità e rispetto altrui, la geniale penna di Federica Bisegna ha reinventato l’amato personaggio di Cenerentola, facendola diventare, con leggerezza, una icona di femminismo, e lanciando dei messaggi che, tra le tante risate di bambini e adulti, sono stati accolti e compresi con grande naturalezza, e questo anche grazie alle mirabolanti regia e scenografia di Vittorio Bonaccorso.

“Il Teatro non è solo svago – commentano i direttori artistici della compagnia teatrale ragusana Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – ma ha anche un ruolo educativo che non va scordato né sottovalutato. Attraverso il linguaggio teatrale e delle arti in genere è infatti possibile affrontare le tematiche più disparate, e farlo in molteplici modalità.Quella del teatro per ragazzi è sicuramente tra le più efficaci e tra le più divertenti”.

Come sempre, sono stati tantissimi gli apprezzamenti che la Compagnia G.o.D.o.T. ha ricevuto attraverso i canali social, ulteriore espressione di stima che supera le indiscusse capacità attoriali e che valorizza le tematiche affrontate, ritenute necessarie affinché si porti avanti un cambiamento culturale che può e deve partire da più fronti.

