Finanziati progetti che mirano alla cooperazione con ricadute sociali e alla promozione dei prodotti di filiera

Nuovi finanziamenti per le imprese locali grazie ad una serie di progetti approvati dopo l’emanazione di specifici bandi, nei mesi scorsi, dal GAL Terra Barocca.

Si tratta di un sostanziale investimento a fondo perduto, pari a circa 950 mila euro, che prevede il via libera di progetti presentati da soggetti ricadenti nei territori dei Comuni del gruppo di azione locale e che hanno aderito a due misure, la 16.9 e 16.4. L’obiettivo era quello di stimolare lo sviluppo economico e sociale, promuovendo la coesione territoriale e l’eccellenza nelle attività locali.

La misura 16.9 punta alla cooperazione e collaborazione tra operatori sociali e aziende agricole. Numerosi progetti, proposti soprattutto da cooperative sociali, intendono unire gli operatori sociali alle aziende agricole in un percorso comune. Questa sinergia è orientata a svolgere attività agricole con finalità sociali, offrendo un approccio anche terapeutico per individui con disagi psichici o creando opportunità di occupazione per soggetti svantaggiati, inclusi quelli provenienti da paesi terzi.

L’altra misura, la 16.4, è orientata a promuovere la filiera corta e i prodotti tipici locali, sottolineando la rilevanza di una produzione e distribuzione a km zero. Questo approccio mira non solo a valorizzare la qualità dei prodotti, che spaziano dal formaggio al pane, dal vino all’olio, ma anche a rafforzare il legame tra produttori e consumatori. Il sostegno finanziario fornito attraverso questa misura contribuirà a consolidare la presenza sul mercato di queste eccellenze locali, con benefici diretti sull’economia del territorio.

Maria Monisteri, presidente del GAL Terra Barocca, sottolinea l’importanza cruciale di questi due percorsi per la crescita economica locale e il sostegno alle attività imprenditoriali: “I finanziamenti ottenuti attraverso i bandi precedenti hanno permesso a molte imprese di avviare nuove attività e di creare nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo significativo al benessere dell’economia locale. Anche in questo caso si tratta di finanziamenti destinati a nuove fasi di sviluppo che tra l’altro hanno positive ricadute dal punto di vista sociale”.

Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca, plaude al lavoro svolto dagli uffici che hanno mirato all’analisi dei progetti presentati secondo i vari punteggi previsti dalle due misure.

“Gli appuntamenti di animazione territoriale svolti nei mesi scorsi hanno rappresentato un’occasione fondamentale per coinvolgere gli stakeholder rispetto alle finalità dei bandi. Sono stati presentati progetti che rispecchiano gli obiettivi prefissati. Questi investimenti non sono solo un impegno tangibile del GAL Terra Barocca verso lo sviluppo locale, tra l’altro gli ultimi secondo la vecchia programmazione del Psr, ma testimoniano la scelta di valorizzare le comunità locali attraverso progetti mirati al completamento di una serie di azioni che hanno portato, negli anni, alla nascita di nuove imprese e alla creazione di nuovi posti di lavoro”.