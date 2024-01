Il Vittoria Calcio ha celebrato un trionfo sportivo al termine dell’anno 2023, consolidando la sua posizione come una delle squadre di punta nel panorama calcistico. Dopo aver preso parte ai play-off di categoria nel giugno scorso, la squadra biancorossa ha continuato a stupire, dimostrando un impegno costante e raggiungendo gli obiettivi fissati dal club sia in campionato che nella Coppa Italia.

Il presidente Toti Miccoli condivide la sua gioia per i risultati straordinari ottenuti: “È con grande soddisfazione che abbiamo chiuso il 2023, un anno ricco di emozioni e successi per il Vittoria Calcio. La squadra ha chiuso il girone di andata in testa alla classifica, dimostrando il nostro impegno costante nel perseguire l’eccellenza. Siamo in piena corsa per la Coppa Italia, e i numeri registrati fanno di questo Vittoria una squadra destinata a puntare sempre più in alto.”

Il direttore sportivo Marco Cammarata riflette sull’eccezionale percorso della squadra nel 2023: “Abbiamo concluso il 2023 con il titolo di ‘Campione d’Inverno’, un riconoscimento che va al di là di un semplice trofeo. È un attestato del nostro impegno quotidiano e del lavoro svolto, manifestato ogni domenica in campo. Il Vittoria vanta il miglior attacco, la miglior difesa e un’imbattibilità che sottolinea il nostro successo in pochi mesi. Riconosciamo la sfida che ci attende nel mantenere questo livello, ma siamo pronti a continuare a scrivere la storia di successo del Vittoria Calcio.”

Il Vittoria Calcio guarda con fiducia al futuro, consapevole delle sfide che potrebbero presentarsi. Con una base solida, la squadra è determinata a continuare a rappresentare al meglio la città e a costruire un’eredità di successi nello sport.

Il Vittoria Calcio inizia il nuovo anno con il piede giusto, mantenendo inviolata la propria porta per quattro giornate consecutive. La squadra allenata da Mister Danilo Rufini ha dimostrato una notevole resilienza durante la lunga pausa natalizia e ha affrontato con successo lo stop imposto dal calendario.

Attualmente, i numeri sono tutti a favore della formazione biancorossa: miglior attacco con 46 reti realizzate, miglior difesa con solo 6 gol subìti e primato assoluto nella classifica del Girone D. Tra tutte le squadre partecipanti ai quattro gironi di Promozione, il Vittoria si distingue come l’unica squadra ancora imbattuta, consolidando la sua posizione di vertice.

Il tecnico pugliese, Danilo Rufini, esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora: “Siamo soddisfatti del nostro rendimento e i numeri lo confermano. Il nostro impegno costante e il rispetto verso gli avversari sono elementi chiave per affrontare un campionato impegnativo. Ora dobbiamo capitalizzare il vantaggio in classifica e concentrarci sugli avversari che affronteremo di volta in volta. Sono anche felice del contributo dei giovani giocatori, che hanno dimostrato attaccamento ai colori e grande impegno sul campo.”

La prossima sfida si prospetta impegnativa, con il Vittoria che affronterà la trasferta a Palazzolo Acreide.

La squadra avversaria vanta la terza migliore difesa del campionato, rendendo il confronto ancora più avvincente. Rufini commenta: “Sappiamo di affrontare una squadra solida, che si è rinforzata recentemente per raggiungere obiettivi importanti. Lavoreremo duramente questa settimana per affrontare al meglio il Palazzolo, una squadra che pratica un ottimo calcio, specialmente in casa.”

Gli allenamenti sono ripresi in vista di questa sfida cruciale, e il Vittoria Calcio è determinato a mantenere l’ottimo momento di forma e a consolidare la propria posizione in testa alla classifica.

Per la trasferta la società del Palazzolo ha messo a disposizione 350 ticket.