Detto, fatto. La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha portato a casa due maglie di campione regionale dopo l’ultima gara di Coppa Sicilia specialità ciclocross tenutasi domenica scorsa a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina.

Alessia Micieli e Aurora Distefano, nella categoria Allieve, rispettivamente di secondo e primo anno, hanno messo in mostra tutto il loro potenziale e sono riuscite ad agguantare l’ambito trofeo, conquistando, con merito, un riconoscimento che le lancia in via definitiva nel contesto di questa categoria per quanto riguarda la stagione 2024.

Una condotta di gara pressoché impeccabile che ha sancito il buono stato di forma di questo duo che ha saputo evidenziare, con pedalate sapientemente dosate e vigorose a un tempo, che i successi arrivati negli ultimi tempi non sono stati frutto del caso ma derivanti da una preparazione specifica e portata avanti in maniera molto attenta.

La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha conquistato anche due secondi posti nelle rispettive categorie con Erika Boscarino e Anastasia Micieli che, davvero per un soffio, non sono riuscite a ottenere risultati più prestigiosi. Sul versante maschile, da segnalare che Salvo Caruso, nuovo atleta entrato a fare parte del team, è stato costretto al ritiro per problemi di carattere fisico. Giornata no anche per Giovanni Distefano e Flavio Schembari che hanno dovuto mollare proprio quando sembrava che stessero carburando.

“Abbiamo iniziato l’anno al meglio – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – anche se, adesso, aspettiamo che possano esserci altre prestazioni degne di rilievo in occasione dei prossimi appuntamenti ufficiali. Comunque, se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino c’è di che essere speranzosi sul fatto che si possano ottenere riscontri sempre più importanti per la nostra società sportiva”.