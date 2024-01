Il Questore della provincia di Ragusa dr. Vincenzo Trombadore con la condivisione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, ha disposto con specifiche ordinanze l’attuazione di misure di vigilanza e controllo per garantire ai cittadini nelle festività natalizie una rafforzata presenza delle forze di polizia sul territorio.

A tal riguardo, sono stati predisposti mirati servizi anche per fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani. In tale contesto le pattuglie dei locali Commissariati di Pubblica Sicurezza sono state supportate da reparti aggiuntivi specializzati della Polizia di Stato come il Reparto Prevenzione Crimine e le Unità Cinofile.

Sono state maggiormente controllate le vie cittadine, anche quelle interessate dalla cosiddetta movida, con riferimento sia alle attività commerciali e di ristorazione, sia agli avventori delle stesse, nonché le zone rurali.

Nell’ambito di tali mirati servizi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, tre pregiudicati poiché colti a violare la normativa sugli stupefacenti.

Nello specifico, nei giorni scorsi due giovani in sella ad un ciclomotore alla vista della Volante hanno cercato di dileguarsi per le vie cittadine del quartiere “Sorda”.

Uno dei due si è disfatto repentinamente di un involucro in plastica, gettandolo tra le sterpaglie.

Gli agenti, recuperato l’involucro insieme ad un’altra pattuglia impegnata non poco distante nel controllo di veicoli, dopo un breve inseguimento sono riusciti comunque a raggiungere repentinamente i due ragazzi.

Visibilmente nervosi, all’atto del controllo i giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha dato esito positivo. In particolare, addosso ad uno di loro sono stati rinvenuti poco meno di 10 grammi di hashish suddivisi in confezioni pronte ad essere smerciate e una cospicua somma di denaro di vario taglio, verosimilmente provento di attività di spaccio.

All’esito del rinvenimento, gli Agenti hanno esteso la perquisizione a casa di entrambi e presso l’abitazione di uno dei due giovani è stata recuperata un’altra monodose di hashish, debitamente sequestrata.

Considerati i fatti, i due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Dagli accertamenti è emersa inoltre la posizione irregolare di uno di loro sul territorio nazionale, un tunisino, senza fissa dimora e appena maggiorenne.

Il giovane, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria, è stato pertanto successivamente trattenuto, con provvedimento del Questore, presso il Centro per i rimpatri di Caltanissetta per la successiva espulsione.

Qualche giorno dopo, gli agenti del Commissariato di Modica hanno provveduto a controllare un giovane all’interno di un’auto in una zona buia ed appartata trovato in possesso di 10 grammi di hashish suddivisi in monodosi.

Dagli accertamenti è risultato essere uno straniero di origine nordafricana, pregiudicato e da tempo residente a Modica che è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.