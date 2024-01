Lunedì sera, al Museo della Cattedrale di Ragusa, 61esima replica

Torna ad accendersi la magia dell’affabulazione. Con un istrionico interprete come Amedeo Fusco che, a grande richiesta, ripropone il suo racconto sull’iconica Frida Kahlo.

‘Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo’ è in programma domani sera, lunedì 15 gennaio, al Museo della Cattedrale in corso Italia a Ragusa.

Sarà la 61esima replica di un lavoro che è stato portato in giro per l’Italia e che ha regalato grandi emozioni. Di Frida tutti hanno parlato, hanno narrato le proprie versioni biografiche. Fusco lo farà mettendoci del suo, cercando di trasferire a chi lo verrà ad ascoltare quello che l’esperienza di vita di questo straordinario essere umano gli ha trasmesso.

L’appuntamento, inoltre, è stato pensato di lunedì sera per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano negli altri giorni della settimana di potere finalmente assistere a questa conferenza spettacolo che vedrà anche la partecipazione del tenore Dario Adamo.

Si terrà a partire dalle 21. Ingresso 10 euro anche su prenotazione al numero WhatsApp 338.1443393.

Lo spettacolo non è adatto ai bambini. Ricerche e grafica curate dall’artista Isabella Maria B.