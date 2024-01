Giorno 16 gennaio 2024, alle ore 09.30, presso Marina di Acate, in provincia di Ragusa, la visita del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e Merito, dott.ssa Paola Frassinetti, del Direttore dell’Osservatorio Regionale sulla Dispersione Scolastica, dott. Giuseppe Pierro, e la Dirigente dell’Ufficio IX-Ambito Territoriale di Ragusa, dott.ssa Viviana Assenza i quali si recheranno nella nuova scuola dell’Infanzia di Macconi.

L’occasione sarà particolarmente gradita e attesa per l’importanza che riveste per il comparto scuola e della formazione. Un momento decisivo di definizione della lotta alla dispersione che la comunità scolastica di Acate, il dirigente scolastico Salvatore Panagia, il sindaco Gianfranco Fidone, l’ex sindaco Giuseppe Di Natale, la Caritas, il Vescovato e tutte le Associazioni presenti a Marina di Acate, portano avanti da anni in sinergia. La stessa che ha permesso nel 2023 l’apertura della prima scuola dell’Infanzia a Marina di Acate che è subito divenuta un importante punto di riferimento e d’incontro per la comunità grazie al prezioso supporto di volontari e operatori Caritas, di Save the Children, I Tetti Colorati, delle suore Missionarie carmelitane che da due anni operano a Marina di Acate.

Frutto di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, evidente esempio di buone prassi nell’ottica dell’inclusione data la forte presenza di immigrati nel territorio della fascia trasformata.

Un presidio che ha aperto nuove prospettive ai percorsi di inclusione scolastica e sociale. Acate ha, infatti, uno degli snodi del fenomeno della dispersione scolastica proprio nella sua frazione marinara, tuttavia, la presenza della scuola e delle associazioni, della Caritas, garantisce la continuità scolastica e, soprattutto, il diritto allo studio anche per i più piccoli.