Full House i posti al teatro Naselli di Comiso per il concerto dell’Orchestra di Fiati “Diana”.

Il 4 gennaio scorso, la banda, in formazione d’orchestra, si è esibita in un concerto meraviglioso che ha tenuto i presenti attenti e partecipi dall’inizio alla fine. Il “Concerto di Inizio Anno” ha visto la partecipazione del coro polifonico “Stabat Mater”.

Presente tra il pubblico il primo cittadino Maria Rita Schembari, assessori e consiglieri comunali.

Al sindaco sono andati la targa di ringraziamento per il supporto al Corpo Bandistico “Diana” e l’omaggio floreale. Notevole il messaggio musicale che la banda ha voluto lanciare scegliendo i brani da eseguire con una scaletta che ha previsto brani di diverso genere, dal Nabucco, all’Halleluja cantata da Ilenia Guastella, e le performance di Gabriel Frisa e di vari solisti, passando per la Cavalleria Leggera, My Way, Blues, Santana, Y.M.C.A.

Un viaggio attraverso la storia della musica con l’apporto, sublime, del coro ‘Stabat Mater’ diretto da Mattia Ferlito. Ad esibirsi diversi solisti: Biagio Giudice alla tromba; Damiano Aquila al sax soprano; Ludovico Lombardo al clarinetto; Francesco Cannella alla chitarra elettrica; Salvatore Cannella al sax tenore. A dirigere l’orchestra il Maestro Claudio Digiacomo che vanta importanti collaborazioni in campo musicale.

A presentare la serata la giornalista Valentina Maci.

Moltissimi sono i giovani e i giovanissimi che fanno parte della banda ‘Diana’ oltre a volti storici nel campo musicale.

Le attività didattiche gestite dall’Associazione ‘Diana’ mirano innanzitutto all’istruzione e alla formazione musicale degli allievi e dei componenti in organico della banda musicale, a queste si aggiungono la promozione e la valorizzazione di iniziative finalizzate a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali e socioculturali.

Il direttivo della banda Diana è così formato: Cristiano Carenzio, presidente; Antonio Minardi, vicepresidente, Luca Cassibba, tesoriere; vice Maestro Salvatore Cannella; Luigi Callea Segretario.

La banda musicale Diana è formata da musicisti che si distinguono per impegno ed abnegazione. Diversi gli studenti e le studentesse che hanno iniziato lo studio di uno strumento grazie ai percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado. I giovani che iniziano a suonare nella scuola secondaria di I grado e proseguono anche al di fuori dell’ambiente scolastico il loro percorso di approfondimento e crescita musicale sono di certo una importante risorsa per la società.

Un esempio per tutti. Gran parte degli allievi della scuola di musica dell’Associazione “Diana” sono oggi studenti effettivi in vari Conservatori di Stato. Al termine del concerto si è tenuto un sorteggio finale e la premiazione dei musicisti e dei solisti che si sono susseguiti sul palco.

L’evento è stato patrocinato dal comune casmeneo e promosso da numerosi sponsor privati. La banda continua la sua formazione presso l’Area G di Comiso, promuove gruppi musicali, talenti emergenti e soprattutto supporta i giovani. Organizza a Comiso Stagioni Concertistiche ed è impegnata in ambito didattico nelle scuole con Masterclasses, Lezioni Concerto, Saggi ed altre iniziative specifiche a favore della Rete di Scuole creata intorno ad una progettualità musicale condivisa.