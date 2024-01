Edizione 2024 del Concertone, sabato 20 gennaio al Teatro Perracchio di Ragusa, con il Patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ragusa.

Ancora una volta, per una sera svestiranno i panni dei medici, lasceranno da parte i camici bianchi per una sera, per vestire quelli da musicisti e cantanti: sono i medici appartenenti agli ordini provinciali di Ragusa e Siracusa che si esibiranno, per il secondo anno, nell’evento organizzato dall’ associazione “Non solo medici” nell’ambito del progetto “Volare” per la cura di alcune malattie neurodegenerative con disturbi del movimento.

Dalle ore 19 si esibiranno tre gruppi, oltre a diversi artisti, anche alcuni medici e componenti dell’associazione, per lanciare un messaggio importante. Il ricavato del Concertone sarà desinato al progetto.

L’associazione mette a disposizione la passione per la musica dei suoi aderenti, per sostenere progetti a valenza sociale in ambito regionale e partecipa gratuitamente a concerti o spettacoli.