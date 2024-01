Il tempo di una sola giornata per rifiatare e le squadre ragusane maschili di calcio e di basket sono di nuovo sotto pressione per il turno infrasettimanale.

Il Ragusa Calcio deve affrontare la Vibonese, terza forza del campionato di serie D, alle 14.30 di mercoledì 17 gennaio appuntamento al Selvaggio per questa altra gara di cartello, dopo quella con la capolista Trapani.

Il Ragusa cercherà la vittoria, che manca dal 3 dicembre, ultimo successo contro il Licata, la squadra in forma per quanto affaticata dagli impegni ravvicinati.

Serviranno concentrazione, consapevolezza delle proprie forze e mentalità vincente senza timori reverenziali contro una formazione che di queste qualità fa il proprio vavallo di battaglia.

Affronta, invece, con altro spirito, il turno infrasettimanale la Virtus, dopo la vittoria contro Sala Consilina, nella stessa giornata, alle ore 20.30, affronterà Barcellona, fuori casa.

La diciassettesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone H) offre ai ragazzi di Recupido un turno infrasettimanale fra i più ostici: domani, infatti, Ragusa sarà impegnata al PalAlberti contro una formazione reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare e quinta in classifica.

Quello di Barcellona è un campo difficilissimo, dove quest’anno sono riuscite a passare solo Piazza Armerina (al termine di due supplementari) e Sala Consilina, mentre hanno ceduto con l’onore delle armi sia Capo d’Orlando che la Viola Reggio Calabria.

La Virtus ci arriva con la spinta del successo ottenuto contro Sala Consilina: “Così come accade dopo le sconfitte – avverte coach Recupido – anche dopo una vittoria così sofferta bisogna essere bravi a resettare tutto. All’andata, contro Barcellona, abbiamo giocato la miglior partita della stagione, e loro forse la peggiore. Sono una squadra molto pericolosa, che attacca benissimo. A noi serve una grande prestazione difensiva che ci consenta di controllare il ritmo”.

La gara del PalAlberti sarà arbitrata dai signori Scarfò di Palmi e Greco di Catanzaro. E precede, per Ragusa, l’impegno di domenica prossima, in casa, contro gli Svincolati Milazzo.