Con un post su facebook, il Sindaco di Ragusa annuncia che ha il piacere di incontrare attori e protagonisti, in inglese potremmo dire in una parola sola “stakeholders “, portatori di interessi, per elaborare una strategia sul turismo, per farsi una idea sul turismo a Ragusa.

Nel post, il Sindaco si domanda retoricamente come si può fare a costruire una strategia del turismo se non dopo avere parlato con gli operatori del turismo.

E proprio per questo domani andrà al Miramare di Ragusa, dove conta di avere la visita di altri albergatori.

È importante farsi una idea sul turismo perché è una economia fondante del futuro economico di questa provincia.

Mi chiedo tuttavia se è una nuova idea rispetto a quella che aveva quando è stato eletto 5 anni fa, oppure è la prima volta che pensa di confrontarsi con il turismo applicando un nuovo metodo, e dopo 5 anni ha pensato che per farsi un’idea sul turismo occorre incontrare gli operatori turistici.

Comunque vada sarà un successo, perché, come dicevano gli antichi, meglio tardi che mai!