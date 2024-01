Prende il via oggi, nel santuario della Madonna del Carmine dei padri carmelitani scalzi, la festa annuale in onore del Gesù Bambino di Praga che sarà celebrata domenica 21 gennaio.

In preparazione, oggi, domani e venerdì, con le tre rose di Santa Teresa di Lisieux a Gesù Bambino, ci sarà alle 18 la recita del Rosario e la preghiera a Gesù Bambino, alle 18,30 la santa messa e alle 20,30 l’incontro di preghiera in convento sul tema: “Sguardo di Santa Teresa su Gesù Bambino e coroncina”.

Sabato, invece, l’accoglienza al simulacro proveniente dal santuario di Arenzano, in provincia di Genova.

Alle 17,30 l’adorazione eucaristica, alle 18 la benedizione eucaristica e alle 18,15 l’accoglienza e intronizzazione di Gesù Bambino e della Parola. Alle 18,30 la santa messa.

In queste ore, l’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale in città si sta occupando di effettuare un’azione di pulizia straordinaria delle aree interessate dagli eventi religiosi.

Il culto verso il Bambino Gesù di Praga fu diffuso da padre Cirillo del Carmelo, a seguito di alcuni eventi miracolosi, e la prima immagine ritraente il Bambino Gesù apparve a Praga, da cui trae quindi la denominazione geografica, per la prima volta nel 1628. Il santuario ad Arenzano fu fondato nel 1905.