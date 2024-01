Il Questore della Provincia di Ragusa, in esito all’istruttoria espletata da personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la sospensione per giorni cinque della licenza di P.S. rilasciata al titolare di un esercizio pubblico con annessi trattenimenti danzanti, sito in Donnalucata frazione del Comune di Scicli.

Il provvedimento è scaturito all’esito di un controllo effettuato nelle scorse settimane da un dispositivo interforze composto da Agenti del Commissariato di P.S. di Modica e da Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i quali accertavano che nel corso di una serata organizzata presso il citato locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore.

In particolare, veniva accertato sia il mancato rispetto dell’orario consentito sia la mancata presenza di personale addetto ai servizi di controllo di cui al D.M. del 6.10.2009.

Analogamente il Questore della Provincia di Ragusa ha disposto la sospensione per giorni cinque della licenza di P.S. rilasciata al titolare di un esercizio pubblico con annessi trattenimenti danzanti sito nel comune di Modica atteso che all’esito dei controlli effettuati è emerso che non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza di P.S..

Nello specifico veniva accertato il superamento del numero di avventori rispetto alla capienza massima certificata dal tecnico competente.

Oltre alle sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori da personale del Commissariato di P.S. di Modica il Questore della Provincia di Ragusa, al fine di infrenare il reiterarsi delle condotte contrarie alle disposizioni ed ai provvedimenti dell’Autorità di P.S., ha pertanto sospeso per cinque giorni le licenze di P.S. a suo tempo rilasciate.