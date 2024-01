Da domani la visita pastorale del vescovo alle comunità di Santa Maria La Nova e San Nicola a Chiaramonte Gulfi

Il parroco don Graziano Martorana: «Atmosfera di grande attesa, c’è voglia di incontrare il vescovo e vivere insieme questo momento particolare»

Inizia domani a Chiaramonte Gulfi la visita pastorale del vescovo alle comunità di Santa Maria La Nova e di San Nicola, seconda tappa del percorso che porterà monsignor Giuseppe La Placa in tutte le parrocchie della Diocesi. Il vescovo rimarrà in quello che è considerato uno dei polmoni spirituali della Chiesa di Ragusa un’intera settimana.

Da domani e sino a domenica 28, il vescovo avrà modo di pregare, celebrare, vivere momenti di incontro e di confronto non solo con le parrocchie di Santa Maria La Nova e di San Nicola ma anche con l’intera comunità di Chiaramonte Gulfi.

Come già accaduto a Giarratana, sarà un’occasione per stringere i legami tra queste realtà e il vescovo ma anche per compiere una verifica del cammino sin qui compiuto e affrontare con rinnovato entusiasmo gli impegni che attendono le comunità ecclesiali e civili.

Già ricca di impegni l’agenda di domani del vescovo che sarà accolto alle 10.30 all’arco dell’Annunziata. Seguirà alle 11 la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre. Nel pomeriggio, alle 17.30, l’incontro con il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici di San Nicola e del Santuario di Gulfi. Alle 18, la celebrazione al Santuario di Gulfi cui seguirà l’incontro con il comitato e i portatori dello stesso Santuario.

Lunedì, dopo la celebrazione delle lodi in Chiesa Madre, monsignor La Placa incontrerà alla casa di riposo le Suore degli Angeli e poi, a seguire, i bambini, gli insegnanti e il personale delle scuole dell’infanzia e primaria. Nel pomeriggio visita alle rettorie (alle 16), colloqui personali in Chiesa Madre (17) e, sempre in Chiesa Madre, la celebrazione eucaristica (18.30).

«C’è un’atmosfera – afferma il parroco don Graziano Martorana – di grande attesa, direi quasi di adrenalina. Ci siamo preoccupati a questo appuntamento sia con momenti nelle singole parrocchie che con momenti comunitari e vorremmo presentarci al vescovo come comunità che sta realmente sperimentando la collaborazione tra le parrocchie. Anche in città ho colto, soprattutto in questi ultimi giorni, un’atmosfera di che sta coinvolgendo in tanti. C’è voglia di poter incontrare il vescovo e di vivere insieme questo momento particolare».