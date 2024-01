RAGUSA – Grande attesa alla Maison GoDoT per il ritorno dello spettacolo tragicomico “L’ultima ribalta. Recita dell’Attore Vecchiatto” di Gianni Celati, che vedrà Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso in scena venerdì 26 gennaio alle ore 21.00, sabato 27 alle ore 19.30 e domenica 28 alle ore 18.00.

Una pièce toccante che la scorsa stagione ha riscosso grande successo, coinvolgendo molto il pubblico in sala che lo ha salutato con lunghi applausi e molteplici parole di apprezzamento.

Una messinscena che fa sorridere, commuovere e riflettere, nella quale Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, protagonisti nonché direttori artistici della Compagnia G.o.D.o.T., coppia nella vita e nell’arte, indosseranno nuovamente le vesti di Attilio e Carlotta Vecchiatto, due personaggi realmente esistiti, attori shakespeariani famosi all’estero ma finiti nell’oblio una volta tornati in Italia, figure riemerse alla memoria grazie allo scrittore Gianni Celati.

Personaggio dalla vita avventurosa e fuori dal comune, Vecchiatto fu amico di grandi attori come Lawrence Olivier e, dopo una lunga carriera coronata di successi che l’ha visto calcare i più importanti teatri del mondo, arriva sul palco di un piccolo borgo della sperduta provincia emiliana per fare il suo ultimo spettacolo, e qui, insieme alla moglie Carlotta, anche lei attrice di lungo corso, si ritrova davanti ad una platea vuota.

“Una situazione che mi ha subito riportato al teatro dell’assurdo – spiega il regista e protagonista Vittorio Bonaccorso -. I due non vanno via, ma dialogano tra di loro con un pubblico che non c’è, e ragionano sulla loro condizione. Per chi, come noi, vive per l’arte e non “dell’arte”, questo testo rappresenta una sorta di apologo che ci fa riflettere sul senso di fare quello che facciamo. Ecco perché, pur non essendo alla fine della nostra carriera, tocca il nostro animo e fa vibrare le nostre più intime corde”.

E aggiunge la protagonista Federica Bisegna, che cura anche i costumi dello spettacolo: “è un testo malinconico e pungente, tristemente ironico, metafora di un’attualità che viviamo e che ci fa sentire ancora più intimamente coinvolti e vicini ai coniugi Vecchiatto, con i quali è facile per noi identificarci. È un testo potente che trova nel tragicomico la cifra per coinvolgere tutti e arrivare dritto al cuore delle cose”.

È attiva una convenzione con la Libreria Flaccavento di Ragusa che permetterà ai clienti fidelizzati della storica libreria di ottenere una riduzione sul prezzo del biglietto.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it.

Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30. Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente.