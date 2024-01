Pro Ragusa-Vittoria sarà disputata sabato 27 gennaio 2024 nell’impianto intitolato a ‘Giovanni Biazzo’ in via Archimede a Ragusa alle ore 14.30 a porte chiuse.

Saranno consentiti solamente gli accessi alla stampa e alle persone regolarmente iscritte in distinta.

La concomitante partita di serie D che si disputerà allo stadio di contrada Selvaggio ha precluso lo spostamento del derby di Promozione nell’impianto dell’”Aldo Campo”.

La società del Pro Ragusa ha garantito che il derby sarà trasmesso in diretta nella pagina ufficiale social.

Il Presidente Toti Miccoli ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione che ha impedito lo svolgimento della partita tra Pro Ragusa e Vittoria allo Stadio Selvaggio. Secondo Miccoli, la possibilità di disputare l’incontro anche il giorno successivo alla gara di serie D avrebbe potuto trasformare l’evento in uno straordinario spettacolo sportivo.

La decisione di non consentire la disputa della partita in una data successiva è stata etichettata come una condizione che penalizza non solo il mondo dello sport, ma anche il calcio, le tifoserie e i simpatizzanti.

La mancata opportunità di assistere a un derby avvincente ha suscitato delusione tra coloro che avrebbero voluto partecipare a questo emozionante evento sportivo.

Il commento del Presidente riflette la frustrazione di chi vede nell’organizzazione degli incontri sportivi un elemento cruciale per il coinvolgimento della comunità e la promozione dell’entusiasmo sportivo.

La speranza è che situazioni simili possano essere gestite in modo più flessibile in futuro, consentendo agli appassionati di godere appieno delle competizioni locali.