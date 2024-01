Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio Licodia Eubea si trasformerà in un teatro dell’eccellenza enogastronomica a cielo aperto

Fervono gli ultimi preparativi per la settima edizione del Cicerchia Fest 2024 la manifestazione realizzata dall’Associazione Strade degli Iblei e dalla neonata Comunità Slow Food per la valorizzazione della Cicerchia degli Iblei con il patrocinio del Comune di Licodia Eubea e di A.S.A. Press (Associazione Stampa Agroalimentare) in collaborazione con Slow Food Sicilia, Slow Food Catania, Slow Food Ragusa, Apo Catania (Associazione Produttori Olivicoli), l’Associazione Trasversale Sicula e in sinergia con gli Agricoltori Custodi della cicerchia, l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, la CIA – Agricoltori Italiani e altre associazioni locali.

Appuntamento venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio a Licodia Eubea, il piccolo borgo siciliano che da anni promuove questo antico e nobile legume, per una tre giorni alla riscoperta del gusto e delle antiche tradizioni contadine. Un evento giunto ormai alla settima edizione e che di anno in anno propone un calendario di appuntamenti capace di attrarre turisti, curiosi e appassionati del gusto.

Da venerdì nelle strade di questo paesino sospeso tra i Monti Iblei e incastonato nelle campagne siciliane, in Piazza Papa Giovanni XXIII prenderà vita il consueto mercatino agroalimentare dove si potranno acquistare e degustare prodotti di qualità.

Un calendario di eventi volto a promuovere le “eccellenze siciliane” attraverso Laboratori del Gusto ed esperienze sensoriali che vi faranno scoprire la Sicilia più autentica.

All’interno della manifestazione si terrà come di consueto la 30ma Sagra della Patacò, la farina di cicerchia, con stand gastronomici e vendita dei prodotti tipici. Non solo Cicerchia dunque ma anche, e questa è una delle novità di quest’anno, tantissime attività e diverse tavole rotonde di approfondimento su alcune tematiche.

«Il nostro obiettivo – racconta Santo Randone, sindaco di Licodia Eubea – è quello di rilanciare l’agricoltura e l’economia del nostro territorio e attenzionare tutte le filiere presenti, anche quella delle leguminose minori, in questo caso della nostra cicerchia, prodotto ormai presente nell’Arca del Gusto di Slow Food.

Il territorio di Licodia Eubea si presta benissimo per fare agricoltura di qualità, noi come amministrazione punteremo soprattutto alla valorizzazione della nostra agricoltura, della nostra enogastronomia e al turismo lento per cercare di portare sempre più gente nel nostro meraviglioso paesino».

«L’interesse attorno a questa manifestazione cresce in maniera esponenziale – continua Flavio Aliotta, presidente dell’Associazione Strada degli Iblei – non solo da parte del pubblico ma anche nel numero di espositori. Vogliamo raccontare una tradizione e lo vogliamo fare ponendo l’attenzione su tutti quei prodotti che raccontano una Sicilia contadina, attenta alle buone pratiche e alla sostenibilità».

«Non a caso – fa eco Riccardo Randello, responsabile presidi Slow Food Catania – abbiamo creato una serie di appuntamenti che possano da una parte avvicinare le persone alle eccellenze del territorio e dall’altra delle tavole rotonde dove ci si può confrontare sui temi della biodiversità, sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione del territorio».

Il CicerchiaFest23 si prospetta come un’opportunità di confronto e di dialogo per continuare a promuovere la Cicerchia con progetti per il futuro da una parte e dall’altra come occasione di esaltazione del buon gusto, dei sapori e dei colori invernali attraverso degustazioni, show cooking, laboratori del gusto, conferenze, artisti di strada, giochi di fuoco, laboratori musicali workshop, prodotti tipici.

Tra gli appuntamenti di quest’anno che hanno da subito destato la curiosità di molti attorno a un evento che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel folto calendario invernale della Sicilia del food e del vino si sottolineano: la degustazione degli Oli a cura di Apo Catania con la partecipazione delle aziende: Terre sul Dirillo, La collina degli Iblei e Frantoio Romano Vincenzo & Ce in calendario Sabato 27 alle 16.00 presso l’ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara e una Masterclass “Vitigni identitari dagli Iblei all’Etna” guidata da Paolo Li Rosi, sommelier e Direttore Editoriale del magazine Culture & Terroir in programma domenica mattina alle 10.30 sempre presso l’Ex Monastero.

Il tutto condito anche da momenti di allegria e spensieratezza. Si vuole tornare a far vivere le strade, i borghi e le piazze. A incontrarsi fuori tra un sorriso e uno scambio di saluti. È il ritorno alle cose semplici, genuine, e ancora musica contadina, artisti di strada, momenti di festa creando eventi per grandi e piccoli.

Tra escursioni e visite guidate del piccolo borgo contadino, cooking show con protagonista la Cicerchia, anche in versione Burger, la parata degli artisti di strada, il susseguirsi di spettacoli tra danze celtiche e laboratori di giocoleria sarà una tre giorni ricca di emozioni.

«Grande lavoro dell’associazione Strade degli Iblei per l’ottima direzione artistica e organizzativa dell’evento, un ulteriore ringraziamento a tutte le realtà locali, alle cantine che parteciperanno al laboratorio di domenica, ai produttori che animeranno il mercatino alla protezione civile, a tutto lo staff di giovani volontari che aiuteranno i tanti ospiti a muoversi all’interno di questa grande manifestazione.

Un ringraziamento particolare ai nostri media partner: Vip, Vino In Pratica nella persona di Paolo Li Rosi e Sikelian che seguiranno l’intera manifestazione raccontandola sui loro canali social, ad ASA PRESS per la grande attenzione riservataci, a Cinzia Di Rosolini e Cristina Cocuzza per il supporto tecnico.

Il CicerchiaFest è il frutto di una grande squadra organizzativa fatta da persone che collaborano e ci mettono il cuore. Vi aspettiamo numerosi il 26,27 e 28 gennaio a Licodia Eubea- conclude Riccardo Randello».

Qui il programma completo:

Venerdì 26 Gennaio 2024

ORE 15,00: Inaugurazione CicerchiaFest 2024 e Apertura mercatino agroalimentare-artigianale (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 16,00: Laboratorio di clownerie per adulti (Teatro della Legalità)

ORE 16,00: “CIRCO PER TUTTI” Laboratorio di giocoleria per i più giovani (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 17,00: Laboratorio del Gusto (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 17,30: Apertura Area Food (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 18,00: “SINFONICA STREET BAND” A cura dell’ass.Musicale Licodia Sinfonica P. Costa (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 18,30: DOCUFILM “La Macchia mediterranea in Sicilia tra paesaggio e biodiversità”

A seguire Tavola rotonda (Teatro della Legalità)

ORE 21,00: “PALCO APERTO” Una carrellata di artisti in un angolo di mondo (Teatro della Legalità)

Sabato 27 Gennaio 2024

ORE 10,30: “ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL BORGO” Visite Guidate alla Scoperta del borgo di Licodia Eubea a cura dell’Ass. Officina delle Arti – Prenotazioni Info Point (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 11,00: Apertura Mercatino agroalimentare-artigianale (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 11,30: Laboratorio del Gusto (Piazza Papa Giovanni XXIII)

ORE12,00: Apertura Area Food (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 15,30: Laboratorio di Giocoleria con Giorgioliere (Teatro della Legalità)

ORE 16,00: Degustazione di oli e poesia (Ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara)

La Poesia è Femmina (Momento di musico-poesia con Sebastiano Salafia: Loud ed Emanuela Cacciguerra: Voce narrante)

Un tuffo nel Gusto- Masterclass a cura della Soc.Coop.APO Catania

A seguire seminario di Nutrizione Consapevole a cura di Salvina Maria Favara Naturopata di Segnale

ORE 18,30: “Il Giorgioliere” Spettacolo di Circo di Strada (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 19,30: “Laboratorio di danze celtiche e medievali” a cura dell’ass. Tir Na Nog (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 20,30: “SINFONICA STREET BAND” a cura dell’ass. Musicale Licodia Sinfonica P. Costa (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 21,00: “TIR-NA-NOG” Concerto di Musica Celtica e Medievale (P.zza Papa Giovanni XXIII)

Domenica 28 Gennaio 2024

ORE 10,00: Apertura Mercatino agroalimentare-artigianale (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 10,00: “ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL BORGO” Visite Guidate alla Scoperta del borgo di Licodia Eubea a Cura dell’Ass. Officina delle Arti, Prenotazioni Info Point (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 10,30: Wine&Oil Tasting (Ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara)

ORE 11,00: Bande in Piazza (P.zza Kennedy)

ORE 11,30: Parata degli artisti del CicerchiaFest 2024

(Da Piazzale Kennedy per le vie della città fino a Piazza Papa Giovanni XXIII)

ORE 12,00: Cinzia Di Rosolini – “Piume” Clown & Bubbles Show (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 15,00: “SINFONICA STREET BAND” A cura dell’Ass. Musicale Licodia Sinfonica P. Costa (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 15,30: “IL GIORGIOLIERE” Spettacolo di Circo di Strada

ORE 16,30: “CIRCO PER TUTTI” Laboratorio di giocoleria per i più giovani (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 17,30: “SOGNO SVEGLIA” Spettacolo di Circo e bolle di Sapone Con Valery Bla Bla (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 18,30: “BANDA CIRCULAR” Orchestra di Percussioni diretta da Romina Adorno “Pincha” accompagnata dall’Orchestra di Fiati “Jazzemani” di Paternò diretta dal Maestro Angelo Distefano (P.zza Papa Giovanni XXIII)

ORE 20,30: DJ SET – Cinzia Di Rosolini

Tutte le info

www.cicerchiafest.it

https://www.facebook.com/events/904429450948401/?ref=newsfeed

https://www.instagram.com/cicerchiafest/

https://webmail.cicerchiafest.it/