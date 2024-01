Il movimento Politico Fronte Verde annuncia la campagna aiuti per cani e gatti in difficoltà “Aiutaci Ad Aiutarli”, raccogliamo materiale, denaro per spese veterinarie, alimenti secchi e umidi per cani e gatti, da donare alle associazioni e alle strutture presenti nel territorio.

Potete contattare direttamente la responsabile Enza Vella al numero 3382323935 o Alberto Crapanzano al numero 3807741570, oppure potete inviare una email a info@fronteverde.net

Chi avvertire se trovi un cane o un gatto abbandonato?

Avvisa subito la Polizia Locale, oppure il servizio veterinario dell’ASL, l’ENPA o una delle associazioni di volontariato locali che si occupano di animali abbandonati e informali del ritrovamento.

Se non riesci a metterti in contatto con nessuno di questi enti, puoi sempre chiamare il numero di Emergenza Veterinaria 1993021818.

Una volta che l’avranno recuperato, la normale procedura prevede che l’animale sia portato in un canile o gattile e rimanga in osservazione per 10 giorni, al termine dei quali sarà poi reso disponibile per l’adozione se non dovessero essere ritrovati i proprietari.