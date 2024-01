Trasferta in Lombardia per le ragazze di Lino Lardo che saranno impegnate, domenica alle ore 17, a Sesto San Giovanni contro la GEAS, formazione che già all’andata, era stata capace di battere la squadra di Lino Lardo tra le mura amiche, con il punteggio di 69-73.

Inutile dire che un successo avrebbe un peso specifico di grande importanza, ma non sarà facile, come sottolineato dallo stesso tecnico biancoverde:

“Senza dubbio andiamo ad incontrare la squadra più in forma di questo periodo, hanno recuperato due giocatrici importanti, hanno fatto buoni risultati e sono. in gran forma. Per noi ci sono molte motivazioni, anche volerci riprendere la sconfitta dell’andata, che fu una bella partita decisa soltanto negli ultimi momenti. Siamo alla vigilia di un ciclo di partite con tanti scontri diretti e questa è certamente la prima; quindi, andiamo a giocare a casa di Geas molto concentrati per fare risultato ma per far questo dobbiamo fare una partita gagliarda, di grande concentrazione ed energia”.