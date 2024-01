Nella serata di ieri, domenica 28 gennaio, i Vigli del Fuoco con l’ausilio della Capitaneria di Porto, coadiuvati da forze della Polizia di Stati, sono stati impegnati per la ricerca in mare di un giovane caduto in acqua accidentalmente, in località Punta Braccetto, mentre stava scattando un selfie.

Testimoni dell’incidente alcuni extracomunitari che erano con il giovane e che hanno dato l’allarme.

Da Catania è arrivata anche una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, anche un elicottero della Guardia Costiera, abilitato al volo notturno ha perlustrato lo specchio d’acqua circostante il luogo dell’incidente

Le ricerche sospese nella notte, sono riprese stamani, sul posto i sommozzatori dei Vigilfuoco, e unità da diporto della Capitaneria di Porto di Pozzallo, proseguono anche con l’ausilio di un elicottero “Drago 142” del Reparto Volo di Catania dei Vigili del Fuoco.

In nottata, la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa è intervenuta a Marina di Modica per l’incendio sviluppatosi nello chalet “Lido SUD”, ubicato sulla spiaggia della frazione rivierasca. La struttura in legno è andata completamente distrutta, ed una bombola coinvolta nell’incendio è prima scoppiata e poi il contenuto esploso, senza arrecare ulteriori danni a cose o persone.

Sul posto personale della Polstato di Modica in attesa dei rilievi della scientifica, personale de Vigili del Fuoco ha provveduto, fino a tarda ora allo spegnimento degli ultimi focolai.

Intorno alle ore 2.30, a Vittoria, la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria è intervenuta in via Pertini, per l’incendio che ha coinvolto un furgone, parcheggiato davanti l’abitazione del proprietario.

A causa dell’incendio il prospetto della abitazione ha subito dei danni, in particolare il motore di una pompa di calore e la tapparella di una serranda, sul posto la Polizia di Vittoria.