RAGUSA – Potente e dirompente, commovente e divertente, attuale. La messinscena de “L’ultima ribalta. Recita dell’Attore Vecchiatto” di Gianni Celati, con i superlativi Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ha riconfermato la grandezza dell’opera e la straordinaria presenza scenica dei protagonisti.

Lo spettacolo tragicomico, inserito nel cartellone della 18esima stagione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa e grande successo della scorsa edizione, ha ancora una volta emozionato i tanti spettatori che si sono alternati nei giorni di repliche alla Maison GoDoT.

Testo profondo, regia essenziale, mise en space poetica, atmosfera carica di sentimenti, delicato equilibrio tra dramma e commedia, e una capacità interpretativa e di immedesimazione di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso tra le più intense ed impegnative di sempre.

Dopotutto loro stessi hanno espresso particolare vicinanza all’opera e ai personaggi interpretati, gli attori Attilio e Carlotta Vecchiatto, compagni nell’arte e nella vita, personaggi famosi all’estero ma finiti nell’oblio una volta tornati in Italia, e rispolverati grazie a Gianni Celati, che li ha descritti sul palco di un piccolo teatro a mettere in scena il loro ultimo spettacolo davanti a una platea vuota. Un dialogo vivace e melanconico allo stesso tempo, un resoconto della loro straordinaria vita ma anche una denuncia attualissima dello stato dell’arte che ha aperto a molteplici riflessioni sulla realtà odierna e sulla nostra società.

“L’ultima ribalta. Recita dell’Attore Vecchiatto”, metafora della vita e dell’anzianità, ha con delicatezza narrato un racconto intimo e profondamente umano, ed è stato impossibile per gli spettatori non sentirsi coinvolti. Infatti, non sono tardate ad arrivare, numerose, attraverso i canali social della Compagnia, le parole di stima e apprezzamento, di quanti, con emozione, hanno assistito a questo straordinario spettacolo.

“Grazie al nostro pubblico, grazie per le belle parole dedicateci e grazie Gianni Celati per aver riesumato una storia, due vite, un’ultima impresa che ha segnato il Teatro italiano – commentano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso –

