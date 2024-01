Non dovrebbero frapporsi ormai ostacoli politici alla scelta dei nuovi Direttori Generali delle ASP siciliane e delle Aziende Ospedaliere delle grandi città.

Il quadro delle nomine sembra ormai definito, nella riunione della Giunta Regionale di oggi pomeriggio saranno comunicati i nomi che saranno subito nominati Commissari, essendo in scadenza, appunto oggi, le figure attualmente in carica, in attesa della nomina definitiva a Direttore Generale che dovrà passare al vaglio della Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale siciliana.

Sembra si sia trovata la quadra attorno al postulato che ha stabilito la formula 6-6-2-2-2 di assegnazione dei posti per Fratelli d’Italia, per Forza Italia, per la lega, per la Dc e per l’ MPA.

Secondo le ultimissime conferme, per l’ASP di Ragusa l’indicazione verrà in quota Fratelli d’Italia e viene fatto il nome di Pino Drago, attuale Direttore Sanitario del ‘Guzzardi’ di Vittoria.

C’è molta attesa, in provincia, per la conferma che vedrebbe la sanità affidata ad un elemento di grande prestigio e professionalità, che in passato è stato anche apprezzato per le sue doti umane e di relazione e ha mostrato ampia padronanza e contezza delle dinamiche sanitarie, anche emergenziali.

Ma la soddisfazione generale è anche data dall’arrivo di un ragusano al vertice dell’ASP, peraltro la figura del dott. Drago è sicuramente svincolata da condizionamenti e giochi di potere fra i partiti, di certo una delle poche indicazioni di questi giorni ispirata quasi esclusivamente a criteri di competenza.

Il dott. Drago PP.OO. Vittoria – Comiso, ha al suo attivo una notevole e ricca esperienza nel settore della sanità pubblica.

Nato il 21 settembre 1959, ha conseguito specializzazioni in Anestesia e Rianimazione e in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica.

È stato, nella sua lunga carriera, anche Responsabile Sistema Informativo Sanitario Locale.

Nel suo curriculum, rilevante il ruolo di componente Board del progetto Jont Commission – Gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie dell’ Assessorato alla Salute della Regione Siciliana

Dal 2006 al 2008 è stato Direttore Sanitario dell’Azienda ospedaliera di Ragusa.

Dopo la legge di riforma del Servizio Sanitario Regionale, la n. 5 del 2009, che istituì le Asp, ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Sanitario Distretto Ospedaliero Rg1 e Rg2 dell’Asp di Ragusa.

Dal 1° gennaio 2015, sotto la Direzione Aziendale di Maurizio Aricò, fu incaricato della Direzione Sanitaria aziendale dell’ASP di Ragusa.

Il nuovo Direttore Sanitario è considerato un tecnico esperto in Programmazione Sanitaria di appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie, di rischio clinico – ha conseguito un master – ed ha perfezionato gli studi nell’ambito dell’Igiene, Architettura, Edilizia ed impiantistica Sanitaria, Statistica ed informatica per le aziende sanitarie, presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.