“A nome dell’intero territorio ibleo ci tengo a ringraziare per l’eccellente lavoro svolto nella nostra provincia, il Commissario Fabrizio Russo, il Direttore Amministrativo Salvatore Torrisi e il Direttore Sanitario Raffaele Elia.

Con loro la Direzione Strategica dell’ASP è stata realmente fattiva ed ha tagliato diversi traguardi, programmando anche alcuni dei prossimi obiettivi strategici per il futuro”.

Così l’Onorevole Ignazio Abbate saluta i tre professionisti che hanno retto la sanità iblea negli ultimi anni attraversando periodi non facili ma sicuramente proficui sotto il punto di vista dei risultati ottenuti.

“Con la direzione strategica uscente abbiamo lavorato molto bene ed in maniera proficua per cui il mio saluto ed il mio ringraziamento sono quasi d’obbligo. Auguro loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere.

Allo stesso tempo vorrei dare il benvenuto in questo suo nuovo ruolo al dott. Pino Drago che prenderà il posto del Commissario Russo.

Con il nuovo Manager ci lega una lunga amicizia che va avanti da anni. Sono certo che metterà in campo tutta la sua esperienza affinché l’offerta sanitaria della provincia di Ragusa possa crescere ed essere sempre più in linea con i bisogni dei cittadini.

Da Presidente della I Commissione all’ARS (che avrà il compito di esprimere il parere sulla scelta di ogni singolo direttore generale) mi impegnerò affinché il suo nome e quelli degli altri 17 manager siciliani vengano esaminati accuratamente e nel più breve tempo possibile per consegnarli così alla Giunta Regionale che solo allora potrà trasformarli da Commissari a Direttori Generali.

Mi auguro che con altrettanta celerità vengano scelti anche i nuovi direttori, Amministrativo e Sanitario, in modo da ricomporre la Direzione Strategica ed entrare nelle piene funzioni per proseguire con il lavoro iniziato dagli uscenti e programmare le future scelte”.

01-02-2024

ON. IGNAZIO ABBATE

(Presidente I Commissione Affari Istituzionali)