Sabato 3 febbraio, alle 19.30, nella chiesa di San Domenico Savio a Vittoria, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ordinerà diacono il seminarista Luca Roccaro.

Luca, 29 anni, vittoriese, ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Formato presso il seminario San Mamiliano di Palermo, è cresciuto nella parrocchia San Domenico Savio di Vittoria e, attualmente presta, il suo servizio nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina.

Il 21 agosto 2022 Luca Roccaro è stato istituito lettore e lo scorso 16 aprile accolito.

«Provo sentimenti – ha detto Luca al mensile diocesano Insieme – di gratitudine e paura. È davvero immensa la gioia che vivo in questi giorni per questo grande evento che poi mi condurrà verso l’Ordinazione presbiterale, ma è altrettanto presente un sentimento che tanti “chiamati” nella Sacra Scrittura e nel corso della storia hanno sperimentato: la paura di una grande responsabilità, di un dono così grande da custodire. Ma oltre alla paura sussiste in me la certezza che il Signore mi guida afferrandomi la mano per portare a compimento l’opera che in me ha iniziato. Inoltre, non può mancare la gioia di vivere questo momento nella chiesa di San Domenico Savio, parrocchia in cui sono cresciuto nella fede e che mi ha accompagnato nel cammino della mia formazione. Con me tutta la comunità gioisce per questo grande momento di grazia».

Il prossimo 18 marzo, vigilia di San Giuseppe, toccherà a Giuseppe Cascone essere ordinato diacono nella parrocchia di San Pier Giuliano Eymard, Queste due ordinazioni rappresentano un’autentica grazia per la Chiesa di Ragusa, una vera gioia per il rettore del Seminario don Gianni Mezzasalma e per l’intera comunità del Seminario.