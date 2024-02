Anche nella Diocesi di Ragusa sarà celebrata la 46esima Giornata per la Vita.

Gli uffici diocesani per la Pastorale della Famiglia, per la Pastorale della Salute, dell’Insegnamento della Religione cattolica, con la Consulta per le Aggregazioni Laicali e la collaborazione dei Consultori Familiari di Ragusa e Vittoria, del Centro Aiuto alla Vita di Ragusa, delle associazioni “Nati per Crescere” e “Mani di mamma”, in spirito di sinodalità, propongono dei momenti di riflessione e delle attività per riflettere sui temi del messaggio per la Giornata per la Vita.

Il tema indicato dai vescovi per quest’anno è “La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?”, un invito che stimola la nostra azione pastorale a favore della vita.

Ricco il programma di iniziative.

Domenica 4 febbraio, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa benedirà i neonati e le mamme nei reparti di Ostetricia e Neonatologia degli ospedali di Ragusa (alle 9.30) e di Vittoria (dove alle 11 visiterà anche la “Culla per la vita” in funzione dal 2016).

In entrambi i presidi ospedalieri, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita doneranno alle mamme delle scarpette per neonati.

Alle 19, nella cattedrale di San Giovanni Battista, don Giorgio Occhipinti, direttore dell’Ufficio di Pastorale per la Salute, celebrerà una santa messa impartendo una particolare benedizione alle mamme in attesa e ai bambini nati nel 2024.

Venerdì 9 febbraio, alle 18, nell’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa si terrà un incontro-dibattito sul tema “La forza della vita ci sorprende”.

Interverrà Antonio Oriente, medico ginecologo (ex abortista) e oncologo, cofondatore dell’Associazione Ginecologi Ostetrici Cattolici.

Previsti anche interventi del Rotary club di Vittoria («Una culla per la vita, un segno di civiltà a Vittoria»), i Consultori familiari di Ragusa e Vittoria («Sostenere la vita, accogliere e accompagnare i genitori»); il Centro di Aiuto alla Vita («Un servizio alla vita»).

Durante l’incontro, che sarà moderato da Isabella Papiro, la professoressa Angela Barone leggerà alcuni bravi del messaggio per la Giornata della Vita, accompagnata dal coro “Cantus Novo”, diretto dal maestro Giovanni Giaquinta.