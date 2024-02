17esima giornata del campionato di A 1 femminile d basket anticipata a sabato 3 febbraio, alle ore 20.30.

La Passalacqua Ragusa ospita, al PalaMinardi, la Molisana Magnolia Campobasso.

Partita delicata perché la squadra di casa è quasi obbligata a vincere, dopo le due sconfitte con Bologna e Sesto San Giovanni che hanno visto discrete prestazioni ma senza risultato.

A questo si aggiunga che all’andata Ragusa fu protagonista di una delle peggiori prestazioni della stagione, dopo un discreto primo quarto, erano praticamente uscite dal campo consegnando, di fatto, il match alle padrone di casa.

Campobasso è una delle sorprese del campionato, come sottolinea il viceallenatore Massimo Romano, ha vinto su campi come Sassari e Roma e se la sono giocata anche con Schio fino all’ultimo.

La fiducia non manca in casa biancoverde, ci sono state conferme importanti, Ilaria Milazzo sta ritrovando la forma dopo lo stop per infortunio, si aspettano notizie sulle reali condizion della Jakubcova, per poter contare sulla squadra al completo.

S attende il conforto del pubblico amico, ma la società non fa nulla per coinvolgere gli sportivi, eccezion fatta per il prezzo minimo del biglietto che non riesce, però, a scuotere l’ambente.