Il Vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha espresso la vicinanza e la solidarietà sua personale e dell’intera Chiesa di Ragusa agli agricoltori e agli allevatori impegnati in questi giorni a manifestare per difendere la dignità del proprio lavoro.

Il Vescovo ha atteso il corteo dei trattori all’angolo tra corso Italia e via Roma.

La marcia dei mezzi agricoli si è fermata per qualche momento durante il quale il Vescovo si è mostrato attento e vicino alle richieste che il mondo agricolo sta lanciando, raccogliendo il grido di dolore di tante aziende e di tante famiglie che traggono dalla terra il loro sostentamento.

Il Vescovo, da sempre vicino al mondo del lavoro, come testimoniano anche le centinaia di visite che sta compiendo alle imprese del territorio durante le sue visite pastorali, ha portato agli agricoltori anche la solidarietà e la vicinanza degli uffici regionali e diocesani per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato, sottolineando come gli agricoltori sono i primi artefici della «cura del Creato» con la loro operosa presenza sul territorio, ma anche le prime vittime della «logica del massimo profitto al minimo costo» che produce effetti devastanti per le imprese e per i lavoratori.