Prove generali di regata nazionale. È il titolo perfetto per il soleggiato weekend, quello dello scorso fine settimana, all’insegna dello sport e della vela.

Il Circolo velico Kaucana ha infatti organizzato la prima regata zonale classe Ilca dell’anno 2024, valida per le qualificazioni alla Italia Cup 2024, la cui prima tappa verrà disputata ancora al porto turistico di Marina di Ragusa sotto l’egida del Cvk.

Due giornate di prove, non solo in acqua ma anche a terra, che sono servite agli atleti per guadagnarsi un posto nella prima e partecipatissima tappa della competizione nazionale e che hanno costituito un valido test per la macchina organizzativa del Circolo ibleo in preparazione del grande evento sportivo in programma dal 9 al 12 febbraio.

Cinquanta atleti tutti della Settima zona Fiv si sono presentati sabato mattina presso il porto turistico pronti a regatare, ma un cielo caldo e un flebile vento hanno consentito di disputare soltanto una delle tre prove previste. Anche nella giornata di domenica il vento si è fatto attendere ed alla fine sono state completate le tre prove solo per la classe Ilca 6 mentre la classe Ilca 4 non ha potuto completare la terza ed ultima prova.

La classifica finale ha doppiamente premiato il circolo ospitante che è riuscito a piazzare sul podio Ilca 4 i due atleti Paolo Salvo, secondo posto, e Gianmarco Livoti, terzo; mentre sul gradino più alto è salita Chiara Cartia del Circolo della Vela Sicilia. Primo classificato per la categoria Under 16 Damiano Livoti, sempre del Cvk. Ma la soddisfazione maggiore arriva al termine della regata quando la ranking list zonale decreta che alla attesissima prima tappa dell’Italia Cup 2024 su 17 atleti selezionati dalla Settima zona federale ben otto sono del Circolo velico Kaucana, che già da tempo si prepara ad accogliere questo importantissimo evento sportivo.

Si conferma con i fatti che il Cvk si pone con sempre maggiore forza e determinazione al centro del panorama sportivo regionale e nazionale, facendosi promotore e organizzatore di eventi sportivi di alto livello e garantendo all’interno degli stessi la partecipazione di un sempre maggior numero di atleti iblei.

Dal 9 al 12 febbraio oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero saranno presenti presso la cittadina rivierasca iblea per quattro intensi giorni di regate. Oltre agli atleti, istruttori, dirigenti ed accompagnatori saranno ospiti del Circolo ibleo animati da uno spirito di sana competizione. C’è grande attesa per questo lungo weekend, che, in concomitanza del Carnevale, sarà una buona occasione per promuovere le bellezze paesaggistiche ed architettoniche del territorio