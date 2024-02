Da domenica cinque appuntamenti sino al 21 aprile

Torna la rassegna di teatro comico Ragusa Ride che, ancora una volta, sarà ospitata al teatro Badia in corso Italia 103. Cinque gli spettacoli programmati a cominciare dal primo di domenica 4 febbraio quando la compagnia A Lumera porterà in scena la farsa esilarante “A famigghia difittusa” a partire dalle 18,30.

Si prosegue il 18 febbraio con “Martedì tango”, commedia brillante che sarà proposta dalla compagnia Palco Uno.

E, ancora, il 3 marzo “Fiat voluntas dei”, commedia brillante proposta dalla compagnia Teatro del Pero, con la regia di Giuseppe Ferlito.

Quindi, in calendario, anche l’appuntamento del 7 aprile con “Domani c’è la prima”, commedia brillante che sarà portata in scena dalla compagnia Teatro Iris mentre la rassegna si concluderà il 21 aprile con gli “Eterni bambini”, commedia brillante proposta dalla bottega dell’attore con Germano Martorana e Alessandro Sparacino.

Per tutti e cinque questi appuntamenti abbonamento a 40 euro con posto assegnato, nominativo, personalizzato e stampabile da casa. Informazioni al 333.4183893, anche WhatsApp.

“La rassegna Ragusa ride – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro – torna con cinque spettacoli assolutamente godibili, gli ultimi tre dei quali, tra l’altro, sono delle “prime” che, dunque, forniscono ulteriore valore aggiunto al nostro cartellone. Così come da tradizione, l’obiettivo è quello di garantire, attraverso il teatro comico, momenti di spensieratezza e di sana allegria, all’insegna del buonumore. Vi aspettiamo, dunque, a cominciare dal primo evento in programma già domenica”.