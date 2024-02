RAGUSA – Il Carnevale anche quest’anno si festeggia alla Maison GoDoT!

Domenica 11 febbraio in doppia replica, alle ore 17.00 (sold out) e alle ore 19.00, i giovani attori della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, guidati dai direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, tra maschere e chiacchiere sono pronti ad entusiasmare i bambini di tutte le età con il “Carnevale alla Maison GoDoT – Chiacchiere e bambini in maschera”, uno spettacolo-laboratorio interattivo ricco di giochi, esercizi divertenti e tecniche dell’arte teatrale.

Si apriranno le porte dell’immaginazione e i bambini (e non solo), indossando i loro vestiti in maschera, potranno entrare in un meraviglioso mondo popolato da tanti personaggi delle favole, che li accompagneranno in un viaggio incantato dove il fantastico e la realtà si fonderanno allegramente.

Costumi colorati curati da Federica Bisegna, regia vivace di Vittorio Bonaccorso, canzoni piene di ritmo, storie fantastiche, stelle filanti e tanti momenti interattivi per giocare con la creatività e la fantasia, bacchetta magica per dar vita ai personaggi amati e per inventarne di nuovi, e vivere insieme la festa più divertente dell’anno. Un’occasione gioiosa e allegra, che sarà addolcita dalle buonissime chiacchiere, i dolci tipici della tradizione culinaria di carnevale.

“Il Carnevale alla Maison GoDoT è un appuntamento tanto atteso – spiegano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – e ogni anno è stupendo giocare con la meravigliosa magia del teatro, e rivivere lo stupore attraverso gli occhi dei bambini”.

La 18esima stagione di “Palchi Diversi” continuerà poi con la nuova produzione “La Cantatrice Calva”, capolavoro del teatro dell’assurdo scritta dal celebre drammaturgo Eugène Ionesco, in scena alla Maison GoDot nei giorni 17 e 18 febbraio, dal 23 al 25 febbraio, dal 1 al 3 marzo, il 9 e il 10 marzo.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it.

Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30.

Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente. È attiva una convenzione con la Libreria Flaccavento di Ragusa che permetterà ai clienti fidelizzati della storica libreria di ottenere una riduzione sul prezzo del biglietto.