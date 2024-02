Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi saranno i protagonisti del nuovo appuntamento nell’ambito della stagione di Teatro in primo piano in programma sul palco del Duemila.

Giovedì 8 febbraio, alle ore 21 porteranno in scena “Il padre della sposa” con la regia di Gianluca Guidi.

Un altro spettacolo da non perdere che vedrà Martina Difonte nel ruolo di Alice.

Botteghino in via Carducci 265 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.

È possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.assteatroinprimopiano.com.

La trama? Dopo un periodo passato in America, la ventitreenne Alice torna a casa dai suoi genitori, che fremono nell’attesa di riabbracciarla. Pur essendo pieno pomeriggio, Giovanni, dentista di professione, ma amante della cucina, ha preparato per l’occasione i peperoni ripieni, un piatto sicuramente più facile da digerire, rispetto alla notizia che sta per dargli la figlia.

La giovane, infatti, a New York ha conosciuto Ludo, un ragazzo proveniente da una famiglia benestante, impiegato nel campo della ricerca e delle sperimentazioni, che le ha chiesto la mano.

Per Giovanni questa è “circonvenzione d’incapace, d’intendere e di volere…” e non accetta che Alice possa fare questo passo così importante con uno sconosciuto. Michelle, sua moglie, molto più razionale e ragionevole riesce a persuaderlo e, dopo aver conosciuto il ragazzo, sono pronti a fare anche la conoscenza dei futuri consuoceri. L’incontro tra le coppie sarà catastrofico, così come quello con Boris, un eccentrico wedding planner, incaricato di organizzare una cerimonia particolare ed esosa.

Il padre della sposa, commedia nata dalla penna di Caroline Francke, ha incontrato negli anni al cinema il favore del pubblico hollywoodiano, essendo la sceneggiatura ripresa per realizzare il primo film nel 1950, con Spencer Tracy come protagonista e nel remake del 1991 con Steve Martin. Il pubblico ragusano potrà ammirarla in una speciale rivisitazione che è stata adattata per il palcoscenico teatrale.