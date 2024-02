MODICA – Torna al Teatro Garibaldi di Modica, straordinario ospite della stagione musicale, il maestro Nicola Piovani. Con “La musica è pericolosa”, lunedì 12 febbraio alle ore 21, il famoso e pluripremiato pianista e compositore, sul palco insieme a Marina Cesari sax/clarinetto, Pasquale Filastò violoncello/chitarra, Vittorino Naso batteria/percussioni, Marco Loddo contrabbasso e Sergio Colicchio tastiera/fisarmonica, offrirà un racconto musicale che verrà narrato attraverso note, immagini e parole.

Quella del maestro è “una vita cantabile”, ed è la musica che racconta questa vita, una musica “pericolosa” perché entra nel profondo, ti cambia dal di dentro, tocca il cuore, che scandisce i momenti più importanti e che ti invita a chiudere gli occhi e a lasciarti attraversare dalla magia che questo insieme di suoni riesce a creare.

La musica di Piovani è un viaggio fatto di tappe, di incontri, di persone, di colori. E nel suo racconto teatrale la musica e le parole si completano mostrando al pubblico il senso di questo suo percorso che l’ha visto lavorare, per citarne alcuni, al fianco di Fabrizio De André, di Federico Fellini, di Gigi Magni; di registi spagnoli, francesi, olandesi, componendo musiche per teatro, cinema, televisione.

Sul palco prenderanno vita i suoi fantastici brani, alcuni teatralmente inediti, altri più noti riarrangiati per l’occasione. Accanto alle note e alle parole non mancheranno video di scena, immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

“La Fondazione Teatro Garibaldi torna ad ospitare un eccezionale musicista – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata -. Le sue sono musiche indimenticabili che hanno fatto la storia e poterle rivivere nel nostro Teatro è un grande onore”.

Al Teatro Garibaldi di Modica va nuovamente in scena anche il teatro amatoriale.

Domenica 11 febbraio alle ore 18.00 gli attori della compagnia “Ciuri ri Maj”, diretti da Marcello Bruno, riproporranno il divertente spettacolo dialettale, successo della stagione estiva, “Vinciemmu a guerra e persumu la paci”. Tra recitazione, canti e balli si racconteranno le tradizioni siciliane, gli usi e costumi dei nostri antenati.

La stagione del Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell’Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online sul circuito ciaotickets.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.