Venerdì scorso, presso Palazzo Iacono, sede del Comune di Vittoria, si è svolto un incontro di fondamentale importanza tra la dirigenza del FC Vittoria ASD e l’amministrazione comunale.

L’incontro è stato organizzato per la firma della convenzione, che consentirà alla società calcistica di gestire l’impianto sportivo del ‘Gianni Cosimo’ per i prossimi due anni con la possibilità di allungare il rapporto per ulteriori tre anni.

Erano presenti il Sindaco di Vittoria, On. Francesco Aiello, la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Concetta Fiore, il Delegato allo Sport del Comune, Prof. Fabio Prelati, e il Presidente del FC Vittoria ASD, l’avv. Toti Miccoli, il socio avv. Marco Greco, il ds Marco Cammarata e il team manager Stefano Frasca.

Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ambito di una collaborazione e sinergia già avviata lo scorso anno tra il Comune di Vittoria e la dirigenza della società calcistica, culminata con l’esito positivo di un lungo iter burocratico necessario per il conseguimento dell’agibilità della struttura sportiva.

Il Presidente Toti Miccoli ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dell’incontro, affermando: “Siamo soddisfatti dell’incontro avuto con il primo cittadino ed il delegato allo Sport, per come sono stati affrontati i vari temi legati alla gestione dell’impianto sportivo. Una comunione di intenti che trova nelle due parti grande partecipazione per rilanciare il calcio a Vittoria, anche da un punto di vista socioeducativo, oltre che sportivo”. La firma della convenzione rappresenta un passo significativo verso la promozione e lo sviluppo dello sport nella città, evidenziando l’impegno congiunto tra il Comune e il FC Vittoria ASD per offrire opportunità crescenti alla comunità sportiva vittoriese.