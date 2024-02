Si rinnova l’appuntamento annuale durante il quale il vescovo monsignor Giuseppe La Placa incontra i fidanzati.

Due i momenti in calendario: domenica 11, dalle 16 alle 18, nella cattedrale San Giovanni Battista, con i fidanzati dei Vicariati di Ragusa e dei Comuni montani; e domenica 18, dalle 15.30 alle 17.30, nella basilica di San Giovanni a Vittoria, con i fidanzati dei Vicariato di Vittoria e Comiso.

“Custodirsi nella pace del cuore” è il tema scelto quest’anno dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia.

«Non stiamo attraversando un tempo facile, perché – ricordano i direttori dell’Ufficio Delizia e Nicandro Prete – venti di guerra continuano a soffiare attorno a noi, ricordandoci come prevale la ragione del più forte e la logica del vincitore e dei vinti!

La logica del conflitto rischia di inquinare anche la dinamica della coppia; pertanto, pensiamo che per costruire la Pace si possa partire dallo spegnere i focolai delle relazioni familiari, educando lo sguardo che spesso ci porta a vedere l’altro come nemico da cui difendersi.

Occorre guardare alla differenza nella coppia come a una chiamata alla Comunione, coltivare l’amabilità e custodire la benevolenza è un compito difficile, un cammino di crescita da compiere insieme».

Su questi temi si rifletterà attraverso dei brani del Vangelo e del Magistero, le testimonianze di vita vissuta e l’accompagnamento del vescovo.

L’equipe dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia ha rivolto un invito a partecipare a tutti i sacerdoti e agli animatori dei percorsi di preparazione alle nozze, nonché all’intera comunità cristiana, in quanto tutta la Chiesa, famiglia di famiglie, accompagna i fidanzati al Matrimonio.