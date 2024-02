Si è costituito nel distretto sociosanitario di Modica il gruppo locale del Comitato Civico art.32 per la difesa dei principi costituzionali in materia di salute e sanità.

Anche in questo distretto un gruppo di cittadini, che ritengono la sanità pubblica un bene comune da preservare e tutelare, hanno deciso di organizzarsi per contrastare i gravi e continui disservizi-

A partire dalle liste di attesa sempre più lunghe e non più in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni, ai Pronto Soccorso dove il personale costretto a lavorare in condizioni di grave disagio con le conseguenti lunghissime e stressanti attese in sale spesso carenti anche degli elementi essenziali della accoglienza.

A questi annosi disservizi se ne sono di aggiunti di nuovi.

Le criticità nei presidi sanitari di Pozzallo e la carenza di medici di famiglia a Scicli .

Occorre sottolineare, purtroppo, che presto altri disastri seguiranno, in conseguenza delle norme sull’Autonomia Differenziata, voluta dal governo attuale, che aggraveranno la qualità dei servizi sanitari nel Mezzogiorno.

Anche per quanto riguarda le segnalazioni dei disservizi nel distretto sociosanitario di Modica (che comprende anche i comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo) gli utenti potranno inviare messaggi di testo tramite sms o whatsapp al numero 379 2984907 oppure per email a : dirittisanitaesalute.ragusa@gmail.com per essere contattati dai volontari del Comitato.