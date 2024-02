Cammarata: “Giocheremo contro una squadra di carattere. complimenti agli etnei per la gestione del campionato”

Il Direttore Sportivo del Vittoria, Marco Cammarata, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica contro il Villaggio Sant’Agata, una gara che si presenta come una sfida impegnativa su vari fronti:

“Domenica affronteremo una squadra impegnativa sul piano atletico, il Villaggio Sant’Agata, che dopo il girone di andata si è ambientato in un campionato difficile”.

Il DS ha inoltre voluto esprimere apprezzamento nei confronti della società del Sant’Agata per la gestione della stagione calcistica e per la determinazione sportiva con cui hanno affrontato gli avversari.

“Devo anche complimentarmi con la società del Sant’Agata per la gestione della stagione calcistica e per come hanno affrontato sempre con la giusta determinazione sportiva gli avversari. A loro rivolgo un sincero in bocca al lupo per il raggiungimento dell’obiettivo della salvezza diretta”, ha aggiunto.

Parlando della partita imminente, Cammarata ha sottolineato le sfide legate al terreno di gioco e la necessità di affrontare il Sant’Agata con massimo rispetto e umiltà.

“Sulla gara di domenica, giocheremo su un terreno di gioco che limita la tecnica dei nostri giocatori. Affronteremo il Sant’Agata sempre con il massimo rispetto e l’umiltà che il mister ha saputo trasmettere a tutto il gruppo. Sarà un’altra occasione valutare lo stato atletico di qualche giocatore per il finale di campionato che ci vede protagonisti anche in Coppa Italia Regionale”.

La squadra si prepara dunque ad affrontare la sfida con determinazione e con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mantenendo sempre il rispetto nei confronti degli avversari.