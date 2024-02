Entrano nel vivo da oggi, nonostante il vento e il mare agitato, le prove della prima tappa dell’Italia Cup ILCA che il porto turistico di Marina di Ragusa sta ospitando grazie all’organizzazione del Circolo velico Kaucana. Dopo le giornate di venerdì (bel tempo ma zero nodi) e sabato (c’era stata la prima uscita ma un forte vento dall’intensità di 30 nodi ha consigliato il rientro per ragioni di sicurezza) in cui gli atleti in lizza non hanno avuto la possibilità di mettere in luce le proprie capacità a causa delle condizioni meteo che hanno impedito lo svolgimento delle prove, oggi, e sino alla premiazione di domani alle 16, sempre condizioni meteo permettendo, ci sarà l’opportunità di strutturare la propria posizione in classifica per i vari concorrenti nel contesto di un appuntamento che sta dando grande lustro all’intero territorio locale se si considera che, tra gli altri, stanno partecipando velisti provenienti dall’Olanda, dall’Austria, da Malta e perfino da Hong Kong.

Un grande sforzo organizzativo da parte del Cvk che, con il supporto del porto turistico e dell’amministrazione comunale di Ragusa, e sotto l’egida della Fiv, ha dato fondo a tutte le proprie risorse logistiche per far sì che l’accoglienza potesse essere delle migliori.

E, finora, i risultati hanno dato ragione a chi ha scommesso su questa esperienza se si considerano gli straordinari riscontri sul fronte delle presenze caratterizzati dal fenomeno del turismo sportivo su cui la manifestazione sta basando uno dei propri pilastri operativi.