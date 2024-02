RAGUSA – “Histoire du Tango” è il titolo del prossimo appassionante appuntamento in cartellone della 29esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima”, la rassegna musicale ragusana diretta da Diana Nocchiero.

Sabato 17 febbraio alle ore 20.30, all’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, il Quartetto Fancelli, composto da Daniela Rossi al violino, Massimo Santostefano alla fisarmonica e al bandoneon, Sergio Coniglio al pianoforte e Federico Francucci al contrabbasso, proporrà una serata intensa e coinvolgente dedicata al tango argentino.

Sarà un’occasione per il pubblico di Melodica di immergersi nella cultura e nella tradizione del tango, esplorandone le origini e l’evoluzione e rivivendone le suggestive e vibranti atmosfere.

Si intraprenderà così un viaggio che non conosce confini, carico di emozioni, che attraverserà la storia, la passione e lo spirito di questo genere musicale, famoso nel mondo per i ritmi sensuali e le melodie appassionate.

“Il tango regala vitalità ed energia – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – è musica, è poesia, è danza. È potenza che affascina. È musica dell’anima, e siamo molto felici di proporre questo appuntamento con protagonista il Quartetto Fancelli”.

Il quartetto Fancelli è formato da un gruppo di amici riuniti da affinità musicali e dal tentativo di visitare e rivisitare in chiave moderna stili e linguaggi musicali differenti. Il loro nome è dedicato a Luciano Fancelli (1928-1953), raffinato fisarmonicista, virtuoso musicista e geniale compositore, tra i primi a proporre la fisarmonica come strumento “da concerto”, mezzo capace di esprimere potenzialità complesse, strutturate e colte, evolvendolo quindi da strumento prettamente popolare.

L’ensemble si è esibito in tutta Europa ottenendo unanimi consensi di pubblico e di critica, affermandosi a livello internazionale con il cd “Despues de tango”; molti importanti compositori contemporanei hanno dedicato loro nuove composizioni. Hanno registrato diverse colonne sonore per varie fiction italiane, come “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo”, entrambe per Rai Uno.

La rassegna musicale Melodica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica.